Langläufer Friedrich Moch holt WM-Bronze mit der Staffel

Erste WM-Medaille für Friedrich Moch vom WSV Isny: Bei den Nordischen Junioren-Titelkämpfen in Lahti erkämpfte der 18-Jährige am Samstag mit der Staffel die Bronzemedaille. „Es war ein richtig gutes Rennen“, freute sich Moch.

Als Schlussläufer kam Moch 6,3 Sekunden hinter den siegreichen US-Amerikanern ins Ziel, auf die zweitplatzierten Russen fehlten gar nur 3,8 Sekunden. Die vierplatzierten Norweger distanzierten Moch und seine drei Teamkollegen Jakob Milz, Florian Knopf und Anian Sossau um ganze 20 Sekunden.

Das deutsche Quartett lief über fast die gesamten 4x5 Kilometer ganz vorne mit. Startläufer Milz übergab mit zehn Sekunden Rückstand an Knopf, dieser lief das Loch zur Spitze wieder fast zu. Sossau absolvierte die insgesamt schnellste Runde der vier deutschen Läufer und übergab an Position eins liegend an Schlussläufer Moch. Aus einer Sechsergruppe heraus zog dieser zwischenzeitlich das Tempo an, nur die USA und Russland waren danach noch dabei.

Vor dem letzten Anstieg war noch alles offen. Dem dort folgenden Antritt der beiden Konkurrenten vermochte der Isnyer nicht zu widerstehen. Mit knappem Rückstand sicherte er aber die Bronzemedaille. Mit seinen drei Teamkollegen feierte Moch im Zielraum seine erste WM-Medaille ausgiebig. „Es ist so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben“, bilanzierte der junge Isnyer.

In den Einzelrennen unter der Woche war Friedrich Moch bei zwei Starts noch ohne Edelmetall geblieben. Über 15 Kilometer in der Freien Technik wurde er Fünfter, über 30 Kilometer klassisch erreichte er Rang 18.