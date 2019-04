Langer Einkaufssamstag mit Flohmarkt

Der Samstag vor Ostern ist erster langer Einkaufssamstag im Frühling. Am 20. April findet zudem der erste Flohmarkt des Jahres in Isny statt. Der große Flohmarkt in der Innenstadt ist laut Stadtmaketing bei Käufern und Verkäufern sehr beliebt.

Geboten ist ein vielseitiges Angebot von Geschirr bis Ölbild, von Kleidung bis Dekokrimskrams und eine Fülle an Ständen. Der Kinderflohmarkt in der Espantorstraße erfreue sich, so die Mitteilung, bei jungen Käufern und Händlern ebenfalls großer Beliebtheit.

Österlich geschmückte Brunnen geben der Innenstadt ein festliches Aussehen. Einige Einzelhändler bereiten für diesen Tag besondere Aktionen und Angeboten vor. Wie jedes Jahr ist um 9.30 Uhr eine Stadtführung „Isny erzählt Geschichte“, mit Treffpunkt Kurhaus am Park.

Die Frühlingssonne lässt sich in der Innenstadt bei musikalischer Unterhaltung auf den Straßen oder in den Cafés genießen. Für die kleinen Besucher ist ein Karussell aufgebaut.