Eine Kuh hat am Mittwochvormittag einen Landwirt am Kopf verletzt. Wie die Polizei mitteilt, versetzte der 51-jährige Landwirt ein Gitter im Stall, als die Kuh auf das Gitter zustürmte. Der Mann stürzte und fiel mit dem Hinterkopf auf den Boden und blieb bewusstlos liegen. Mit schweren Kopfverletzungen wurde er per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.