Landesjugendmeister mit Zwerghühnern

Die rund 40 Mitglieder des Kleintierzüchtervereins „ZZ 545 Isny-Rohrdorf“ freuen sich über die Erfolge ihres siebenjährigen Jungzüchters David Dieng. „Er hat in diesem Jahr sehr gute züchterische Ergebnisse erreicht“, berichtet seine Oma Eva Dieng über die Landesschau, an der er unlängst in Ulm teilgenommen hat.

Dort wurde er mit seinen Zwerghühnern der Rasse „Bielefelder-Kennsperber“ Baden-Württembergischer Jugendmeister. „David ist mächtig stolz, denn hinter jedem Erfolg steckt natürlich sehr viel Arbeit“, berichtet die Großmutter weiter. Arbeit, bei der der kleine Züchter auf die Hilfe und Erfahrung seines Opas Franz Dieng zurückgreifen kann, der selbst schon lange züchtet und viele Erfolge vorweisen könne. Foto: oh