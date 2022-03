Laila Illig vom WSV Isny beweist ihre hervorragende Form

Der Feldberg im Schwarzwald war am vergangenen Wochenende nach Bad Wiessee, Oberjoch und Garmisch-Partenkirchen die vierte Station des diesjährigen Deutschen Schülercups der alpinen Skirennläufer in der U16-Altersklasse. Die sehr anspruchsvolle Piste am Fahler Loch war für die Veranstaltung bestens präpariert worden und bot faire Bedingungen für die qualifizierten 95 Teilnehmer.

Laila Illig vom WSV Isny bewies an den drei Wettkampftagen ihre derzeit hervorragende Form und gewann gleich zwei der drei ausgetragenen Wettbewerbe. Sie siegte im für die Nachwuchsrennläufer kreierten Skitechnikwettbewerb am ersten Wettkampftag, sowie im klassischen Riesenslalom, der am darauffolgenden Tag gefahren wurde. Auch beim abschließenden Slalom gelangen Laila Illig zwei fehlerlose Durchgänge, sie kam als Zweitplatzierte hinter Romy Ertl vom SC Lenggries erneut auf das Podest. Die Finalveranstaltung des Deutschen Schülercups findet dann Mitte März in Wildschönau in Tirol statt.