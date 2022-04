Laila Illig ist zweifache deutsche Schülermeisterin

Zum Saisonabschluss hat Laila Illig vom WSV Isny in Berchtesgaden bei den deutschen Meisterschaften der unter 16-Jährigen den Titel sowohl im Slalom als auch im Riesenslalom gewonnen.

Auf der steilen, sehr anspruchsvollen Piste am Jenner wurde sie ihrer Rolle als Favoritin in souveräner Weise gerecht und krönte damit ihre sehr erfolgreiche Wettkampfsaison. Ebenfalls ganz hervorragend lief es am Jenner für Laila Illigs jüngere Schwester Luisa im Starterfeld von Deutschlands besten Skirennläuferinnen der Schülerklasse. Das erst 13-jährige Talent kam mit den von den bayerischen Trainern ausgeflaggten Läufen im Riesenslalom sehr gut zurecht und folgte ihrer großen Schwester als Drittplatzierte auf das Podest. Am zweiten Tag der Veranstaltung lag Luisa Illig im Slalom nach dem ersten Durchgang ebenfalls auf Platz drei, schied dann aber im zweiten Durchgang unglücklich aus. Die beiden Illig-Schwestern führen nun jeweils nach Ende dieser Rennsaison die deutsche Rangliste in ihren Altersklassen an und stehen damit für die gute Nachwuchsarbeit ihres Vereins WSV Isny.