Ladendiebin flüchtet mit Beute aus Kleidungsgeschäft

Mehrere Kleidungsstücke für Kinder hat eine Ladendiebin am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr aus einem Bekleidungsgeschäft in der Wassertorstraße gestohlen. Die Unbekannte wurde laut Polizeibericht von einer Mitarbeiterin angesprochen, worauf sie die auf dem Arm getragene Bekleidung in eine Tasche steckte und die Wassertorstraße davonrannte.

Der Zeugin zufolge soll es sich um eine 45 bis 60 Jahre alte und kräftige Frau gehandelt haben. Sie trug einen dunklen Zopf, ein weißes Oberteil und eine Jeans. Bei sich hatte sie außerdem eine Aldi-Tragtasche, in die sie das Diebesgut einpackte.