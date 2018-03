„Lachende Kuh“ feiert Jubiläums-Fasnet

Die Narrenzunft „Lachende Kuh“ feiert – weil Schnapszahlen in der Fasnet gefeiert werden müssen – dieses Jahr ihr 55-jähriges Bestehen. Allerdings nicht mit einem offiziellen Festakt oder Ball, vielmehr steht das „unrund-runde“ Jubiläum am Gumpigen Donnerstag im Mittelpunkt des Rathaussturms: „Der ist diesmal nicht im großen Sitzungssaal, sondern vor dem Rathaus in der Fußgängerzone“, blickt Zunftmeister Frank Müller voraus.

Dort soll allen Narren und Närrinnen, der Rathausbelegschaft und möglichst vielen Isnyer Bürgern erstmals großes Rathaussturm-Spektakel unter freiem Himmel geboten werden: „Der Bürgermeister wird entmachtet und auf einer Bühne halten wir großes Narrengericht über Rainer Magenreuter, Bauamtschef Claus Fehr und Ordnungsamtsleiter Klaus Hägele“, listet Müller die „Formalitäten“ auf. Darüber hinaus will er noch nicht allzuviel verraten – gerade noch, dass es einen „Hexenzauber“ geben wird und die Isnyer Guggenmusik sowie die Allgaier Urband aus Beuren musikalisch für Stimmung sorgen wollen.

Entgegen der üblichen Gepflogenheiten übernimmt nicht die Stadt die Zeche für Narren und Bürger. Die „Lachende Kuh“ sorgt laut Müller „diesmal selbst für die Bewirtung – zu normalen Preisen und in der Qualität wie letztes Jahr bei der Abschlussparty zum Isnyer Handwerkertag“. Dort hatte die Narrenzunft ihre Qualitäten als Caterer in der Halle von Metallbau Schwärzler im Industriegebiet unter Beweis gestellt.

Doch wie war das eigentlich in jenem Jahr, das die „Lachende Kuh“ als das ihrer Geburt heuer feiert? In der Isnyer Chronik der „Schwäbischen Zeitung“ wird zum einen deutlich, dass die Anfänge, wie die Fasnet überhaupt, eng mit der „Narrenzunft Nibelgau Leutkirch“ verbunden sind. In der Ausgabe vom Samstag, 23. Februar 1963 ist zu lesen: „Es hat sich in den letzten Jahren so eingespielt, dass sich auch Isny am Leutkircher Umzug beteiligt. In diesem Jahr sind es 120 Isnyer mit etlichen Wagen und Gruppen. So viel können wir jetzt schon verraten: es ist eine Überraschung dabei, die viel Schmunzeln erwecken wird!“

Es war zunächst ein zartes Pflänzchen, das da wuchs, glaubt man der Chronistin, der damaligen SZ-Redakteurin Edith Happe, die am Dienstag, 26. Februar 1963, unter der Überschrift „Kuh und Schelle – Symbol der Isnyer Fasnet“ die Überraschung beschrieb: „Was unseren Nachbarn vom Nibelgau die Katze ist, ist uns die Kuh mit Schelle. Man hat lange nach einem passenden Symbol gesucht, was liegt jedoch näher, als eben eine Kuh mit Schelle zu nehmen, man denke nur an die – glücklicherweise erfolglosen – Prozesse, die schon dieses lieblichen Geläutes wegen geführt worden sind!“

Dazu habe die Keramikwerkstatt Güttinger eigens einen Orden hergestellt, der „Liebhaberwert“ erlangen und am Fasnetsdienstag erstmals verliehen werde. „Was der Isnyer Fasnet aber immer noch fehlte, war ein Schlachtruf, und auch dieser erblickte, wenn auch unter reichlichen Geburtswehen, das Licht der Isnyer Welt“, heißt es weiter. Der „Isnyer Fasnet-Freund“ wisse künftig „Bescheid über den echten Isnyer Fasnet-Eigenbau“, wenn er „unter verschiedenen Feuerproben den Schlachtruf höre: Muh, muh, muh, die Schella gehört zur Kuh, und wenn die Kuah koi Schella hat, dann macht se auch nicht muh!“

Doch erst im Jahr darauf, 1964, ist in der Zeitung von der „Narrenzunft Lachende Kuh“ die Rede, unter anderem von Franz Häfele, dem „Tüchtigen“, der „in den letzten Wochen gearbeitet hat wie ein Brunnenputzer, die sogenannten kleinen Kuhmasken sind sein Werk“, die beim Umzug und der Eröffnungssitzung der Narrenzunft zu sehen gewesen seien. Zum Kinderball am Rosenmontag lockte die „Lachende Kuh“ 1964 laut Zeitung übrigens „über 400 Kinder“ in den Ochsensaal: „Sie alle wurden in Schach gehalten von nur drei Leuten, voran Präsident Dohse.“

Das 55. Jahr der Narrenzunft beginnt 2018 indes besinnlich, mit der Narrenmesse am morgigen Sonntag, 4. Februar, in St. Georg, die die Formation „Vollgasbrass“ musikalisch begleitet (das Fasnet-Programm der „Lachenden Kuh“ siehe Kasten unten). Am Rande sei erwähnt, dass die Isnyer Fasnet ein „Erinnerungs-Café“ der „Panorama-Partner“ wert wäre, denn vieles liegt inzwischen im Dunkel...

Das Isnyer Fasnets-Programm der „Lachenden Kuh“ 2018:

4. Februar, 9.45 Uhr: Narrenmesse in St. Georg und Jakobus

8. Februar, 17 Uhr: Rathaussturm mit Narrengericht, Hexenzauber, Guggenmusik Isny und Allgaier Urband in der Wassertorstraße

9. Februar, 14.30 Uhr: Kinderball im Adlersaal

9. Februar, 20 Uhr: „He-Muh“-Ball im Adlersaal mit der Lumpenkapelle Grünkraut, Lumpenkapelle Westallgäu und der Katastrophenband Rohrdorf

13. Februar, 13:33 Uhr: Fasnetsabschluss mit Jubiläumsumzug durch die Isnyer Innenstadt