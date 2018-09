Läden auf, Augen auf, Herzen auf

Es war ein Spätsommertag wie im Bilderbuch. Tausende Neugierige bummeln mit offenen Augen durch die Innenstadt. Isny zeigt sich an diesem verkaufsoffenen Sonntag bunt, vielseitig, sozial und ökologisch engagiert, vom Missionsstrickkreis mit hunderten Socken für Schwester Ingeborg in Indonesien bis zu den neuesten Modellen der Elektromobilität. Dem Besucher wird ein prall gefülltes, vielseitiges Programm geboten.

Am Rathaus macht den ganzen Nachmittag das „Allgäu-Gaudi-Trio“ Musik mit Bass, Gitarre und Akkordeon. In der Bahnhofstraße sind es zwei Burschen in Lederhosen mit Tuba und Akkordeon. Sie nennen sich „I hers it ugern. “ Diesen Titel könnte man auf die Stimmung in der ganzen Stadt übertragen. Die Leute scheinen it ugern dabei zu sein – sofern sie Augen und Herzen geöffnet haben für das was ihnen alles begegnet ist. Es sind zunächst mal zahllose Flohmarktstände mit nötigem und unnötigem alten Gruscht. Wenn der Gewinn aus dem Verkauf nicht in die eigene Tasche, sondern einem sozialen Zweck zufließt, dann war genaues Hinhören und Herzen öffnen angesagt.

Hilfe für bedürftige Kinder

Zum Beispiel am Stand der Rotarier in der Espantorstraße. Dort erklären Harry Hahmann und Gernot Schrade, dass sie sich einsetzen für das neue Schülerforschungszentrum Wangen (www.sfz-bw.de) und auch für die weltweite Kampagne zur endgültigen Ausrottung der Kinderlähmung. Weltweit sozial engagiert ist auch der Info- und Flohmarktstand der Kindernothilfe „Helfende Hände Argenbühl-Isny-Wangen“, die Projekte in Chile, Indien und Indonesien unterstützen (www.helfende-haende-argenbuehl.ibk.me). Nachhaltige Hilfe für bedürftige Kinder stehe auf drei Säulen, erfährt man durch Heike Maurus aus Neutrauchburg am Flohmarkt- und Crêpesstand des Kinderhilfswerk Ccara in Südindien: Ernährung, Gesundheit und Bildung. Vor allem sei Schulbildung der Schlüssel um aus Armut und Elend herauszukommen (www.ccara.de).

Vor Elektronik-Durach erklärt Cornelia Weh von der AK Zahngesundheit den Kindern wie man kindgemäß und trotzdem effektiv die Zähne putzt. Durach bietet dazu zu einem Aktionspreis von 6.99 Euro elektrische Kinderzahnbürsten an. Diemut Mayer präsentiert vor ihrem Buchladen „modernes Antiquariat“, neue Bücher zu Themen wie Kochen, Basteln, Handarbeiten – Lektüre die man im Vorübergehen schnell durchblättern kann. „Wellenartig kommt immer wieder ein Schwung Leute in den Laden, stöbert und staunt“, so ihre Erfahrung an diesem verkaufsoffenen Sonntagnachmittag.

Und wer dann noch sein Herz öffnete für die wenigen Überlebenschancen unserer ausgebeuteten, waffenstarrenden, immer wärmer werdenden Erde, für den Themenbereich Ökologie und Energiewende, der musste sich ein bisschen mehr Zeit nehmen für die Infostände der „Bioenergie Isny“ und des „Regionalen Energieforums.“ Man konnte sich zum Beispiel über die aktuelle Wirtschaftlichkeit von Photovoltaikanlagen und Batterie-Speichermöglichkeiten im Eigenheim beraten lassen.

Unterhalb des Wassertores, im angenehmen Schattenbereich, wird durch die DRK-Ortsgruppe und zwei Notärzte erklärt – und praktiziert! – was bei einem Herzstillstand zu tun ist. Denn: „wird nach einem Herzstillstand nicht innerhalb von fünf Minuten eine Herzdruckmassage durchgeführt, ist ein Überleben unwahrscheinlich. Je früher du beginnst, desto besser“, sagt einer der Notärzte. Der Dreischritt sei zu beachten: Prüfen was los ist, 112 anrufen und dann sofort mit der Herzdruckmassage beginnen, auf die Mitte des Brustkorps, mindestens 100 Mal pro Minute.