Kurzbiografien auf dem Markt in Isny

Auf dem Markt in Isny am Donnerstag, 5. Mai, gibt es ein besonderes Angebot: Die Journalistin und Historikerin Andrea Kästle, die seit vielen Jahren auch Privatbiografien herausgibt, schreibt Besuchern, die das wollen, deren Leben auf. In Kurzform - und umsonst. „Es ist ein Projekt zur Belebung des öffentlichen Raums, das ich beginne“, sagt sie in der Ankündigung. Im Herbst will sie mit ihrem zum Biografie-Bus umgebauten VW durch Deutschland touren.

Das Ganze funktioniere sehr unkompliziert: Wer mitmachen will, vereinbart vor Ort auf dem Markt einen Termin für den gleichen Vormittag; das Gespräch, das nötig ist, um die Kurzbiografie zu schreiben, dauert etwa 15 Minuten. Die fertige Biografie kann am nächsten Tag wieder als Layout auf dem Markt abgeholt werden. Auf Wunsch wird die Biografie auch per Mail verschickt.

Wie Andrea Kästle mitteilt, habe sie ihr Format der Kurzbiografie schon mehrfach ausprobiert, mal auf einer Messe, mal im Rahmen einer Kunstaktion zu Beginn von Corona, auch auf einem Markt sei sie schon mit ihrem Stand gewesen. Sie sagt, überall sei das Angebot gern angenommen worden und habe sich bewährt. „Ich will“, sagt sie, „das Schöne in den Menschen zum Vorschein bringen, und auch das Schöne, das es natürlich in jedem Leben gibt. Ohne dabei das weniger Schöne unter den Tisch zu kehren“.

Ihren Marktstand unterhält sie am 5. Mai von 10 bis 13 Uhr, wer jetzt schon weiß, dass er mitmachen will, meldet sich schon einmal per Mail an unter a.kaestle@gmx.net