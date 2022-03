Kurhaus am Park zeigt Kindermärchen

Das Märchen „Däumelinchen“ von Hans Christian Andersen wird am Samstag, 5. März, um 17 Uhr im Kurhaus am Park gezeigt.

Elsa Kodeda, Sängerin und Theaterpädagogin aus München, führt die Kinder aus Isnyer Kindergärten in einem vierteiligen Workshop in die Welt Däumelinchens ein. Die vielen Figuren des Märchens werden von den Kindern gespielt und zur Musik getanzt. Die Kinder kommen dabei in Berührung mit exzellenten professionellen Instrumentalisten des Isnyer Opernfestivals und mit klassischer Kammermusik von Korngold, Eisler und Arenskij.

Die Handlung: Eine Frau wünscht sich ein Kind und bittet eine alte Hexe um Hilfe. Sie erhält von ihr ein magisches Gerstenkorn. Daraus wächst eine Blume, in deren Blüte sich ein kleines Mädchen findet, das nicht länger als ein Daumen ist und darum Däumelinchen genannt wird. Sie wird eines Nachts von einer Kröte entführt und erlebt ein Abenteuer, an dessen Ende sie einen Märchenprinz in ihrer Größe findet.

"Das Projekt "Däumelinchen" wird gefördert durch „Zur Bühne“, das Förderprogramm des Deutschen Bühnenvereins im Rahmen von „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“.