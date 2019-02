Kupfer-Diebe schlagen erneut zu

Erneut ist in Isny Kupfer gestohlen worden: Wie das Polzeipräsidium Konstanz am Montag mitteilte, entwendeten unbekannte Täter im Zeitraum zwischen dem vergangenen Freitag, 15.45 Uhr, und Samstag, 10 Uhr, eine neun Meter lange Dachrinne sowie das dazugehörige, zwei Meter lange Ablaufrohr an einem Haus in der Lindauer Straße. Die Höhe des Schadens ist der Polizei noch nicht bekannt. Personen die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier in Wangen unter Telefon 07522 / 9840 zu kontaktieren.

Im vergangenen Jahr hatte die Polizei nach mehreren Kupferdiebstählen im württembergischen und auch benachbarten bayerischen Allgäu, darunter in Isny und Argenbühl, drei Tatverdächtige „in flagranti“ am Isnyer Waldbad ertappt und festgenommen. Doch schon zu Jahresbeginn gab es weitere Mitteilungen der Polizei, dass in Isny wieder Kupfer abmontiert und entwendet wurde. Zum Stand der Ermittlungen machte das Polizeipräsidium gestern keine Angaben.