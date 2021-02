Kunstvolles Hungertuch hängt in der Kirche St. Maria

In der Kirche St. Maria in Isny hängt seit Aschermittwoch das neue Hungertuch der Hilfswerke Misereor und Brot für die Welt. Das drei mal zwei Meter große Bild, für das die Schreinerei Kirchmann eigens einen Holzrahmen gebaut hat, wirkt trotz seiner Größe in vier Metern Höhe sehr leicht, schreibt die Seelsorgeeinheit Isny. Aufgehängt sei es an unscheinbaren Ketten und nicht sichtbaren Schnüren, und wurde von der chilenischen Künstlerin Lilian Moreno Sánchez während der Pandemiezeit gemalt.

Die Künstlerin hat ihrem Werk den Titel „Du stellst meine Füße auf weiten Raum – die Kraft des Wandels“ gegeben. Darin wird der Psalm 31 zitiert, in dem der Beter, trotz tiefster Bedrängnis, seinen Gott als „weiten Raum“ erfährt. Diese Erfahrung soll Menschen auch unserer Zeit Hoffnung und Mut machen und durch die Fastenzeit 2021 begleiten. Am kommenden 2. Fastensonntag werden alle Gottesdienste in der Seelsorgeeinheit Isny das Thema und die Botschaft des Hungertuchs aufgreifen. Weitere Infos unter www.misereor.de/hungertuch oder www.isny-katholisch.de, heißt es in der Mitteilung.