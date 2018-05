Kunst aus Ehrfurcht vor dem Leben

Zu seinem 70. Geburtstag ist dem national und international bekannten Künstler Friedrich Hechelmann im Refektorium des Schlosses die Isnyer Ehrenmedaille „600 Jahre Freie Reichsstadt Isny im Allgäu“ verliehen worden. Vertreter der Stadtverwaltung, des Kulturbüros, des Gemeinderates und vor allem persönliche Freunde und Verwandte waren geladen, dazu kamen zahlreiche Kollegen und die Mitarbeiterschaft der Kunsthalle im Schloss.

Der 1948 in Isny geborene Maler, Buchillustrator und Filmemacher hatte einst an der Akademie der Bildenden Künste Wien studiert und fortan seine Visionen und seine Philosophie mit großem Einsatz und nicht weniger Erfolg in die Tat umgesetzt. „Über Jahrtausende war die Betrachtung der Natur das große Thema der Malerei. Dass wir dieses Thema als niedlich abtun, zeigt unsere Arroganz und Selbstüberheblichkeit, unsere Naturentfremdung“, sagt Friedrich Hechelmann, und er malt mit seiner ganzen Kraft gegen diese Entfremdung an. Denn seine Kunst lebt aus der Ehrfurcht vor der Schöpfung. „Die Natur braucht uns nicht, aber wir brauchen sie. Deshalb soll sie auch heute noch Thema der Kunst bleiben.“

„Engagement und Herzblut“

„Der Isnyer Maler Friedrich Hechelmann hat durch seine künstlerische Arbeit den Namen der Stadt weit über die Grenzen hinaus bekannt gemacht“, sagte Bürgermeister Rainer Magenreuter in seinem Grußwort bei der Übergabe der Medaille. Er habe sich mit Engagement und Herzblut für die Förderung von Kunst und Kultur in Isny in außerordentlicher Weise verdient gemacht. Dieser Isnyer Bürger sei lebenslang drangeblieben an der Verwirklichung seiner Begabung und seiner Träume. Die nachhaltigste und eindrücklichste Weise Hechelmanns Schaffen kennenzulernen, seien nicht Erklärungen über ihn, sondern die sinnliche Begegnung mit seinen Kreativkräften bei einem Durchgang durch die Kunsthalle im Schloss.

Daran konnte der Geehrte bestens anknüpfen: „Sehr, sehr viel von dem, was sich hier in diesen Mauern und auch außerhalb so im Laufe der Zeit entwickelt hat, wäre nicht zustandegekommen, wenn nicht so viele guten Freunde mit Rat und Tat, konstruktiv mitgearbeitet und mir unter die Arme gegriffen hätten.“ Der Künstler nannte in diesem Zusammenhang auch die Namen solcher , die nicht mehr unter uns weilen: die Gebrüder Müller, Josef Hechelmann-Baschnegger, Inge Hechelmann und Gunther Braun.

Ehe Hechelmann zum Festmahl in die Räume des Abthauses einlud, fügte er noch bescheiden hinzu: Ich möchte mich bemühen, dem Anspruch, der mit dieser Auszeichnung verbunden ist, weiterhin zu genügen und zu entsprechen… in dem Maße, wie es mir eben für die Zukunft beschieden sein wird.