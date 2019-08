Kulturprogramm Zwischentöne bietet eine bunte Mischung

Im Oktober startet die Reihe Zwischentöne. Laut Isny Marketing handelt es sich um eine bunte Mischung aus Theaterstücken, Comedy, Kabarett und Konzerten. Der Kartenvorverkauf startet am 1. September. Zudem gibt es die Möglichkeit, ein Theaterabonnement oder ein offenes Abonnement zu buchen. Neu ist, dass Karten auch über reservix gebucht werden können.

„Transit“ nach dem Roman von Anna Seghers, in der Inszenierung des Landestheater Tübingen, rückt den letzten freien Überseehafen während des Zweiten Weltkrieges in den Mittelpunkt. Marseille wird zum Sammelbecken von Nazi-Verfolgten und -Bedrohten. Für kurze Zeit sind fremde Leben durch Hoffnungen, Träume und Leidenschaften miteinander verbunden. Das Stück wird am 15. November um 19.30 Uhr im Kurhaus am Park gezeigt. Es wird um 19 Uhr eine Einführung in das Stück angeboten.

Mit einer Krimikomödie nach Robert Thomas geht es am 19. Januar 2020 um 19.30 Uhr im Kurhaus am Park weiter. In „Acht Frauen“ kommt eine wohlhabende Familie zusammen, um die Weihnachtstage gemeinsam zu verbringen. Doch der Hausherr wird tot, mit einem Messer im Rücken, aufgefunden. Schnell ist klar: Der Mörder ist in diesem Fall eine Mörderin! Keine der acht Frauen hat ein Alibi, alle haben ein Motiv, jede ein Geheimnis.

Das dritte Theaterstück der Saison ist „Waidmannsheil“ am 14. Februar um 19.30 Uhr im Kurhaus am Park. Die kleine Farce nach Susanne Hinkelbein, in der Inszenierung der Württembergischen Landesbühne Esslingen, ist laut Mitteilung gespickt mit bitterbösem, schwarzem Humor. Zwei Jäger liegen auf der Lauer, sind auf der Jagd nach einem Wildschwein. Doch dieses lässt auf sich warten. Und so vertreiben sie sich die Zeit mit allerlei Beobachtungen und Philosophieren über verpasste Chancen, Enttäuschungen, Wut und Angst.

Kleinkunst und Konzerte

Die Saison startet nach Angaben von Isny Marketing mit einem Kooperationsprojekt mit dem Verein Kulturgetriebe Isny. Das Konzert von „Subbotnik“ findet am 11. Oktober um 21.30 Uhr in der Musikbar Eberz statt. Dabei lassen sich die drei Rostocker von Party-Anekdoten, dem Elend der Welt und Ärgernisse im Musikgeschäft zu Songs inspirieren. Sie drehen die Weltpolitik auf „links“ und üben sich als Wortakrobaten. „Teresa Bergman“ macht am 22. November Halt auf ihrer Apart Tour 2019 in Isny. Um 20 Uhr ist sie im Adlersaal Isny zu hören. Die Sängerin, Komponistin und Songwriterin bietet ihren Zuhörern Soul, Energie und Funk, gepaart mit Improvisationsdrang und Spiellust.

Im November ist „Teresa Bergman“ bei den Zwischentönen in Isny. (Foto: Fotograf: Jim Kroft)

Das zweite Kooperationsprojekt mit dem Verein Kulturgetriebe Isny ist das Konzert „Otto Normal. Gast „DLIA“ am 14. Dezember, um 21 Uhr, im der Musikbar Eberz. Die vier Freiburger von Otto Normal machen auf ihrer Tour „Das Universum ist willkürlich“ einen Stopp in Isny und bringen Indie-Pop auf die Bühne. Die Gruppe Federspiel präsentiert am 1. Februar 2020 um 20 Uhr im Adlersaal Isny ihr aktuelles Programm Wolperting. Die Band nähert sich hier der volksmusikalischen Tradition von allen Seiten, sowohl geografisch als auch stilistisch. Volksmusik neu interpretiert, heißt es weiter.

Sebastian 23 bringt am 28. Feburar 2020 in seiner Soloslamshow sein aktuelles Programm „Endlich Erfolglos!“ auf die Bühne im Adlersaal Isny. Ab 20 Uhr dreht sich alles um den Kampf gegen die Leistungsgesellschaft und den Optimierungswahn. In einfachen Schritten zeigt er laut Mitteilung, wie man sich vom ewigen Säuseln der Ratgeber, Tutorials und Fitnessarmbänder befreien kann. Das Erzähltheater „Yankee Yodel! In den Alpen mit Mark Twain“ präsentiert Bea von Malchus am 7. März um 20 Uhr im Kurhaus am Park in Isny. Von Malchus nimmt ihre Zuhörer mit auf eine Reise zu Fuß in die Schweizer Alpen mit Mark Twain. Es sei ein Abenteuer voller Blue-Grass-Musik und Spannung, heißt es.

Zum Abschluss der Saison 2019/2020 bringt Fatih Çevikkollu sein sechstes Soloprogramm „FatihMorgana“ auf die Bühne im Adlersaal Isny, am 4. April 2020, um 20 Uhr. Wenn die Welt verrückt spielt und in Angst und Hysterie abdriftet, braucht es jemanden, der sie wieder geraderückt. Fatih Çevikkollu widmet sich ganz dem Schein und Sein und heißt seine Zuschauer willkommen in der Welt der alternativen Fakten.

Figurentheater für Kinder

Traditionell zur Isnyer Schlossweihnacht gibt es im Refektorium ein Figurentheater für Kinder. Dieses Mal wird die Geschichte von Frau Holle nach Grimms Märchen erzählt. Am 7. Dezember, um 15 und 17 Uhr im Refektorium Schloss Isny. Zum Start in das Jahr 2020 findet das Kindertheater „Urmel aus dem Eis“ am 6. Januar um 15 Uhr im Kurhaus am Park statt. Für die gesamte Familie bietet sich das Konzert „Groovin’ Kids“ der Double Drums an. Das preisgekrönte Percussion-Duo entführt in die Welt des Rhythmus. Alle Kinderveranstaltungen sind ab vier Jahren geeignet.