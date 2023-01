Kulturforum Isny zeigt Kino-Frühlingsprogramm

Das Frühlingsprogramm „filmreif“ startet wieder. Bis Mai zeigt die Reihe jeden zweiten Dienstag im Monat besonderes Programmkino – von Kinoliebhabern aus der Region ausgesuchte Komödien, Dramen und Dokumentarfilme. Los geht es am 10. Januar mit dem Film „Weinprobe für Anfänger“. Das Kulturforum Isny setzt die Veranstaltungsreihe in Kooperation mit dem Neuen Ringtheater Isny und der Buchhandlung Mayer um.

Im Februar geht es bei „filmreif“ weiter mit Filmen wie „Moonage Daydream“, „Hive“, „In einem Land, das es nicht mehr gibt“, „Lieber Thomas“, „Der Pfad“ und „Das Leben ein Tanz“.

Ausführliche Informationen gibt es unter www.isny.de/filmreif und in den ausgelegten Programmflyern. Beginn ist immer um 20 Uhr im Neuen Ringtheater Isny (Das Kinderspezial beginnt am Sonntag um 15 Uhr). Karten sind für 8,50 Euro (7,50 Euro ermäßigt, fünf Euro Kinder), jeweils zwei Wochen vor der Filmpräsentation im Vorverkauf oder an der Abendkasse erhältlich. Diese ist immer jeweils 30 Minuten vor Filmbeginn geöffnet. Die Plätze werden vor Ort zugewiesen, eine Reservierung ist nicht möglich.

Der Vorverkauf findet an folgenden Stellen statt: Isny Info im Hallgebäude, Marktplatz 2, Tel. 07562/9999065, Buchhandlung Mayer: Wassertorstraße 35, Isny, Tel. 07562/3315 und Schlossstraße 2, Neutrauchburg, Tel. 07562/2110, Neues Ringtheater Isny, Lindauer Straße 2, Isny, Tel. 07562/914857.