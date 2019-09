Kulturforum Isny präsentiert Kinoprogramm für den Herbst

Die Herbststaffel der Programmkinoreihe „Filmreif“ startet am Dienstag, 10. September. Jeden zweiten Dienstag im Monat werden Filme zum Schmunzeln, herzhaften Lachen, zum Innehalten und Nachdenken auf die Leinwand im Neuen Ringtheater Isny gebracht.

Zum Start der Staffel läuft laut Ankündigung das isländische, ökologische Märchen „Gegen den Strom“. Der Film stellt die Frage, welchen Sinn und welche Macht das Handeln Einzelner angesichts der Trägheit der Behörden im Kampf gegen den Klimawandel hat. Erzählt wird die Geschichte von Halla, einer Chorleiterin. Doch hinter dieser Fassade führt sie ein Doppelleben als leidenschaftliche Umweltaktivistin. Unter dem Decknamen „Die Bergfrau“ bekämpft sie heimlich in einem Ein-Frau-Krieg die nationale Aluminiumindustrie. Mit Vandalismus und letztlich mit Industriesabotage gelingt es ihr, die Verhandlungen zwischen der isländischen Regierung und einem internationalen Investor zu stoppen. Doch dann bringt die überraschende Bewilligung eines fast schon in Vergessenheit geratenen Adoptionsantrags Hallas gradlinige Pläne und ihr Leben aus dem Takt.

Im Oktober präsentiert „Filmreif“ gleich zwei Dokumentationen: Am Dienstag, 8. Oktober mit „The Cleaners“ den erschreckenden Alltag von Moderatoren in sozialen Netzwerken. Der Film beleuchtet dabei die Frage nach Macht und Ohnmacht.

Am Dienstag, 22. Oktober, folgt die zweite Dokumentation mit „Welcome to Sodom – Dein Smartphone ist schon hier“. Der Film blickt hinter die Kulissen der größten Müllhalde Europas – mitten in Afrika.

Passend dazu sammelt das Kulturforum Isny im Rahmen der „Filmreif“-Reihe in diesem Herbst alte Handys. Die dadurch beabsichtigten Erlöse sollen in Kooperation mit der Deutschen Umwelthilfe verschiedenen Projekten zugute kommen. An folgenden Sammelstellen in Isny können alte Handys abgegeben werden: Isny Marketing GmbH, Bürgerbüro im Rathaus, Stadtbücherei Isny, Buchhandlung Mayer, Gymnasium Isny, Verbundschule Isny und bei Filmvorführungen von „Filmreif“ im Neuen Ringtheater, dem Isnyer Kino.

Abschluss der Staffel

Außerdem steht „Grace à Dieu“ auf dem Programm. Der Film lässt eine Geschichte, basierend auf den Ereignissen rund um einen Missbrauchsskandal in Lyon, auf der Leinwand lebendig werden.

Zum Abschluss der Staffel wird „Roads“ gezeigt. Hier treffen zwei 18- Jährige zusammen und entwickeln eine tiefe, bedingungslose Freundschaft, die sie jedoch auch vor so manche Entscheidung stellt, die ihr eigenes Leben nachhaltig beeinflussen wird.