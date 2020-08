Kultur in Isny im Herbst

Das Kulturprogramm in Isny nimmt langsam wieder Fahrt auf: Einen kleinen Vorgeschmack auf die Reihe „Zwischentöne“ gibt das „Olivia Trummer Trio“ am Samstag, 19. September, um 20 Uhr, im Kurhaus am Park. Bereits ab 21. August gibt es Karten im Vorverkauf.

Gemeinsam mit den beiden hochkarätigen italienischen Jazzmusikern Nicola Angelucci (Schlagzeug) und Rosario Bonaccorso (Kontrabass) präsentiert Olivia Trummer, 2019 Jazzpreisträgerin des Landes Baden-Württemberg, charaktervolle Eigenkompositionen und neue Songs aus dem weiten Kosmos zwischen Jazz, Pop und Singer-Songwriter. Die Ankündigung verspricht einen „Abend voller Spielfreude und mit einem ganz besonderen Sinn für Bellezza“.

In den gewohnten Takt starten die „Zwischentöne“ mit Kleinkunst, Theater und Konzerten laut Pressemitteilung allerdings erst wieder im Januar 2021: Dann präsentiert das Theater „Wahlverwandte“ in Kooperation mit dem Theater Kempten und dem Tournee-Theater Thespiskarren „Madame Bovary“ in Isny.

Die Comedians Wigald Boning und Bernhard Höecker kommen mit ihrer Impro-Comedy-Show „Gute Frage“ und lassen sich spannungsgeladen auf Fragen aus dem Publikum ein. Die A-capella-Gruppe „Les Brünettes“ präsentieren ihr Programm „The Beatles – Close Up“. Weitere Theater- und Kabarett-Termine sind in Vorbereitung.

Ab September läuft die Herbststaffel der Programmkinoreihe „filmreif“ des Kulturforums wieder regulär – mit Filmen zum Schmunzeln, herzhaft Lachen, Innehalten und Nachdenken. Sie sind jeden zweiten Dienstag im Monat zu sehen auf der Leinwand im Neuen Ringtheater Isny an der Lindauer Straße.