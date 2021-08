Kultur auf der Decke präsentiert „zwei grandiose Clownfrauen“

Zwei grandiose Clownfrauen sind beim Kinderkulturpicknick im Isnyer Kurpark zu erleben: Am Sonntag, 29. August, stehen ab 11 Uhr Hélène Gustin alias „Colette Gomette“ und Tanja Simma als „Anna de Lirium“ mit ihrem Stück „The one & the one“ gemeinsam auf der Bühne unterm Sonnensegel, teilt Isny Marketing mit.

Hélène Gustin (Frankreich) und Tanja Simma (Österreich) lernten sich 2014 während einer Tournee in Brasilien kennen. Seit mehr als 25 Jahren sind beide auf internationalen Bühnen unterwegs, bespielen Festivals, Straßen und Krankenhäuser – mit ihren Clownfiguren, die sich im Lauf der Zeit entfaltet haben und gewachsen sind. Ihr gemeinsames Stück „The one & the one“ haben sie mit großem Erfolg bereits in mehr als 14 Ländern gespielt.

Schon das Aussehen der beiden Clowninnen ist laut Mitteilung urkomisch: Eine ist groß, die andere klein, eine ist stämmig, die andere dürr. Doch das ist nicht alles: Die beiden unbedarften Wesen mit ihren scheinbar einfachen Geschichten versprechen eine Fülle an Situationskomik und erlauben einen tiefen Blick in die Essenz des Menschseins. In ihrem Programm verraten sie dem Isnyer Publikum die Wechselbäder menschlicher Beziehungen. Überfreundlichkeit, versteckte Wünsche und Egozentrik stellen ihre Freundschaft auf eine harte Probe.

Die Veranstaltung ist Teil der neuen Reihe „Kultur auf der Decke“ im Isnyer Kurpark. An insgesamt vier Sonntagen in den Sommerferien laden Kinderkulturpicknicke die ganze Familie ein, Clownerie, Theater oder Musik gemeinsam auf einer selbst mitgebrachten Decke zu erleben. Zudem sind zwei Kulturpicknicke am Abend im Programm. Bei ungünstiger Witterung findet die Veranstaltung im Kurhaus am Park statt. Es darf eine Brotzeit mitgebracht werden. Vor Ort bietet das „hello my deer“ aber auch ein kleines gastronomisches Angebot. Zudem besteht die Möglichkeit, einen Picknickkorb vorzubestellen (Telefon: 07562/9743971).