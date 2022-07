Kuhnlein visualisiert „Schein und Sein“

Die Städtische Galerie im Schloss Isny präsentiert bis zum vierten September die Werkschau „Spuren des Menschseins“ des Holzbildhauers Andreas Kuhnlein. Mit der Motorsäge schafft der Chiemgauer laut Mitteilung zerklüftete Holzskulpturen. Teil der Ausstellung sind auch die beiden Skulpturenpaare „Stellvertretender“ und „Thronende“ aus der Serie „Schein und Sein“, die zum Blick hinter die „Fassade“ einladen.

Seit 1983 ist Andreas Kuhnlein als freischaffender Künstler tätig. Im Jahr 2011 entstand die Serie „Schein und Sein“, die weltliche und geistliche Würdenträger mit und ohne „Fassade“ zeigt. Dem Künstler geht es um die Erkenntnis des Menschseins hinter der Fassade und jenseits aller Äußerlichkeiten. Entkleidet unterscheiden sich die Menschen kaum von anderen. Die Wahrnehmung der Vergänglichkeit ändert den Blick auf das Leben. Der „schöne Schein“, der bei vielen im Vordergrund steht, erhält hier ein Gegenbild, das zum Nachdenken über das Sein, die Substanz und Existenz anregt.

Noch bis Anfang September gibt Kuhnleins Werkschau in der Städtischen Galerie im Schloss Gelegenheit, die beiden Skulpturenpaare eingehend zu betrachten, hinter die „Fassade“ des Menschseins zu schauen, „Schein“ und „Sein” in Frage zu stellen. Bei einem abschließenden Künstlergespräch am Sonntag, 4. September, um 11 Uhr führt der Holzbildhauer gemeinsam mit Norbert Göttler, Bezirksheimatpfleger des Bezirks Oberbayern, durch die Ausstellung, gibt Einblick in sein Schaffen und steht für Fragen der Besucher zur Verfügung.

Öffnungszeiten sind von Mittwoch bis Freitag, 14 bis 18 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertage von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro, ermäßigt 3,50 Euro, Familienkarte 12,50 Euro. Gruppenpreise (ab zehn Personen) auf Anfrage. Tickets für die Werkschau gelten auch für die Dauer- und Wechselausstellungen der Kunsthalle im Schloss und des Stadtmuseums Isny.Weitere Informationen zur Werkschau und den Isnyer Sommerausstellungen gibt es unter www.isny.de/kunst.