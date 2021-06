Künstlerinnen gestalten neuen Bilderstock bei Isny-Großholzleute

Daphne Kerber und Susanne Krämer, bildende Künstlerinnen aus Isny und Weitnau, realisieren gemeinsam ein ungewöhnliches Kunstprojekt: Aktuell schaffen sie auf Isnyer Gemarkung bei Großholzleute einen neuen Bilderstock. Gebaut in traditioneller Form wird dieser laut Pressemitteilung der Isny Marketing (IMG) in seinem Inneren eine künstlerisch gestaltete Präsentation zeigen.

Seit Jahrhunderten sind Bilderstöcke, auch Bildstöckle genannt, fester Bestandteil der Kulturlandschaft im Allgäu und Oberschwaben. Tief verwurzelt im katholischen Glauben war es für Bürgerschaft und bäuerliche Bevölkerung lange Zeit selbstverständlich, kleine Stätten der Andacht zu schaffen. Darin manifestieren sich der Volksglaube, Bitten, Wünsche und Dank, aber auch schicksalhafte Begebenheiten oder die Erinnerung an liebe Menschen.

Kleine sakrale Denkmale prägen die Landschaft

Heutzutage lässt die Nachricht vom Bau eines neuen Bilderstockes jedoch aufhorchen. „Die Region verändert sich rasant, die bäuerliche Landwirtschaft geht allmählich in eine Industrielandschaft über, in den Dörfern gewinnt städtisch anmutende Architektur zunehmend Raum und das Lebenstempo steigt. Gleichzeitig sind die meisten Menschen nicht mehr tiefgläubig. Was aber bleibt, ist eine tiefe Sehnsucht nach Besinnung und Heilung“, sind sich Daphne Kerber und Susanne Krämer sicher.

Projekt „Bilderstock für die Region“

„Der Erhalt unserer Kulturlandschaft liegt uns sehr am Herzen“, erläutert Bildhauerin Daphne Kerber die Motivation für das gemeinsame Kunstprojekt. Die gebürtige Bielefelderin lebt seit 40 Jahren im Allgäu und gestaltete bereits im Jahr 2000 zwei Bilderstöcke am Tagungshaus Regina Pacis in Leutkirch. Gemeinsam mit Susanne Krämer, Absolventin der Freien Kunsthochschule Nürtingen, die seit 2005 in ihrer eigenen Werkstatt in Weitnau-Hofen arbeitet, möchte sie ihre Heimat mit künstlerischen Arbeiten weiterentwickeln.

In Absprache mit der Stadt Isny und der Ortsverwaltung Großholzleute konnte ein passender Standort für das Bildstöckle westlich von Großholzleute, an der Straße zwischen den Weilern Anwanden und Schließlang, gefunden werden. Ortsvorsteher Rainer Leuchtle, der die Fläche privat und unentgeltlich zur Verfügung stellt, hat gerne zugesagt, dass der örtliche Baubetriebshof nicht nur die Errichtung des Fundaments, sondern auch zukünftig das Mähen des Platzes übernehmen wird. Konzeption, Realisierung und Pflege unterstützen das Kulturforum Isny und das Büro für Kultur der IMG mit Mitteln aus der Kulturförderung. Geplant ist, den Bilderstock bis zu den Sommerferien fertigzustellen.