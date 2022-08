Künstlerin malt Geschichte von Munch und Manet weiter

Die Künstlergruppe Arkade betreibt nun wieder, mit Unterstützung des Kulturforums Isny, die Kunstschaufenster „Unter den Arkaden“ in Isny. Darin gibt es aktuell eine neue Ausstellung der Künstlerin Susanne Krämer aus Weitnau zu sehen. Das berichtet die Künstlergruppe in einem Schreiben.

Susanne Krämer zeigt zum ersten Mal im Allgäu ihre Installation mit dem Titel „Geschichten der Annie F.“ Ausgehend vom Gemälde Edvard Munchs „Akt am Korbstuhl“, erfindet und malt sie in Acryl auf Papier den Fortgang der Erzählung. Die Decke aus dem Originalbild wird angefertigt und eine besondere Rolle spielen, heißt es. Im Anschluss knüpft Krämer an das Meisterwerk Edouard Manets „Frühstück im Grünen“ an. Sie fabuliert und malt die Fortsetzung der Geschichte in Öl auf Leinwand, so wie einst das Original entstand. Es geht um den (männlichen) Maler und das (weibliche) Modell. Die Kunstschaufenster sind jederzeit zu besichtigen in der Kanzleistraße 2 in Isny, die Ausstellung läuft noch bis 18. September.