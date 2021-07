Künstlergruppe „arkade“ eröffnet Ausstellung „In der Schwebe“

Die Mitglieder der Künstlergruppe „arkade“ präsentieren vom 25. Juli bis 29. August in der Städtischen Galerie im Turm (Espantor) die Ausstellung „In der Schwebe“, deren Realisierung sich pandemiebedingt lange Zeit im Schwebezustand befand. Eröffnet wird die Ausstellung am Sonntag, 25. Juli, um 11 Uhr im Freien vor dem Eingang zur Galerie im Espantor.

Seit mehr als 50 Jahren befinden sich die Künstlerinnen und Künstler der Gruppe im Austausch über ihre Arbeiten, teilt Isny Marketing mit. Gemeinsam haben sie sich nun auf eine Ausstellung eingelassen, deren verbindendes Thema das Gefühl oder der Zustand des „in der Schwebe“-Seins ist. In diesen Tagen gab und gibt es keine Gewissheiten, alles bleibt in der Schwebe – so auch die gezeigten Arbeiten, die in den vergangenen Monaten seit Beginn der Pandemie entstanden sind.

Malerei, Zeichnung, Objektkunst und Collagen

Zu sehen sind Werke der „arkade“-Mitglieder Nicole Dinand, Daphne Kerber, Susanne Krämer, Anita Kreck, Elke Matthiesen, Johannes Müller, Michael Ott, Günther Schrade und Anthimos Toupheksis. Die gestalterischen Techniken und genutzten Materialien sind dabei sehr vielfältig. Dem künstlerischen Entstehungsprozess liegt die Verarbeitung und der Umgang mit der Situation der Kulturschaffenden in Zeiten einer Pandemie zugrunde.

Nach dem offiziellen Teil mit Begrüßung durch Elisabeth Olberz vom Büro für Kultur, musikalischer Begleitung durch Hansjörg Gehring auf dem Kontrabass und einer kurzen Performance der Künstler kann die Ausstellung im ehemaligen Stadttor besucht werden. In den Räumen besteht Maskenpflicht, aufgrund der Personenbeschränkungen in der Galerie sollten Wartezeiten eingeplant werden. Für den Besuch der Veranstaltung ist zudem die Erfassung der Kontaktdaten erforderlich. Es gelten die üblichen Hygiene- und Abstandsregelungen.