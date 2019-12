Kuddelmuddel im Knast

Die geräumige Gefängniszelle ist bescheiden ausgestattet mit dem Nötigsten: Eisengestell-Hochbett, Stuhl, Tischchen, Kloschüssel, Wassereimer und ein vergittertes Fenster zum Innenhof. Vitus Loamsieder (Hans Mösle) und Furtner (David Tasch) lungern gelangweilt auf ihrem Hochbett herum und klagen: „Oh, isch des a faaads Leaba.“ Der stinkfaule Aufseher Rost (Winfried Lott) pennt meistens auf der Liege im Wärterzimmer und muss von seinem pflichtbewussten Vorgesetzten Zapf (Herbert Schmid) ständig zurechtgewiesen werden. Hin und wieder taucht dessen Ehefrau Isabella auf (Silvia Kahl) und versucht ihn zu kontrollieren und Anweisungen zu geben, obwohl sie vom Strafvollzug keinen Schimmer hat. Ein wenig Abwechslung bringt die junge, adrette Gefängnisärztin Doktor Werner (Anna Eisleb). Sie wird allerdings von den Aufsehern derart angebaggert, dass sie ihre ärztliche Verpflichtung an den beiden Gefangenen fast aus den Augen verliert. Die furiose Köchin Paula (Silvia Keybach-Grimm) erscheint immer wieder mit dem kargen Mahl auf dem Servierwagen. Sie kann es aber keinem recht machen. Meist landet die Suppe auf dem Boden, so dass die Putzfrau Josephine (Angela Baur-Pferdt) herzitiert werden muss. Insgesamt arrangiert man sich irgendwie.

Als das Aufseher-Team verstärkt wird durch Düserl (Immanuel Schwenk), beginnt das Kuddelmudel in und um die Zelle. Ohne Selbstvertrauen, ohne Ausbildung, ohne Erfahrung scheint er für diese Aufgabe eine totale Fehlbesetzung zu sein. In der Folge gewinnen die beiden Knastler immer mehr die Oberhand und stellen freche Forderungen.

Vitus bekommt gelegentlich Besuch von seiner Ehefrau Liesbeth (Heike Hengge). Für sie bietet der Knast die ideale Möglichkeit, ihn wegen seiner Liederlichkeit zur Schnecke zu machen. Er kann ihr dort in der Zelle nicht ausweichen.

Bis hierher erwartet den Besucher allerhand Klamauk – allerdings auch tiefe Einblicke in die unterschiedlichsten und kuriosesten menschlichen Charaktere. Als jedoch ein dritter Knasti, der gebildete „feine Pinkel“ namens Sixtner (Daniel Schulz) mit in die Zelle gesperrt wird, mischt dieser die beiden bereits verblödeten anderen Insassen auf. Die Komödie bekommt langsam Konturen, die den Namen „Frei’gschperrt“ verdient.

Der feine Pinkel Sixtner hält seinen schicksalsergebene Kollegen im Knast eine philosophische Predigt über den Begriff der Freiheit – und über die Möglichkeiten, die ihnen bleiben ihrem Schicksal zu entgehen. Die schwarz gekleidete Rechtsanwältin von Sixtner (Christine Bihler) verkörpert in ihrem korrekten Auftreten bereits einen Typ von Freiheit. Freiheit ist der Rahmen, den Recht und Gesetz zulässt und vorschreibt. Die hübsche, aufgetakelte, verwirrte Ehefrau von Sixtner stellt den andern Typ von Freiheit zur Schau. Sie versucht den Wärtern den Kopf zu verdrehen mit dem Ergebnis, dass ihrem Mann die Entlassungspapiere in Aussicht gestellt werden. „Freiheit ist, was mir gefällt und nützt“, diesen Eindruck hinterlässt das schrille Weibsbild.

Mit einer Feile entfernen die Knastis die Gitterstäbe ihres Fensters in die „Freiheit.“ Sie seilen sich mit den Betttüchern ab – und stehen im Innenhof, umgeben von acht Meter hohen Mauern. Eine Gelegenheit um darüber nachzudenken, wie relativ Freiheit sein kann. „Um ehrlich zu sein, hat doch jeder, drinnen oder draußen, sein Kreuz zu tragen, das ihn davon abhält, das zu tun was er gerne möchte. Die Leute draußen noch viel mehr wie wir hier herinnen“, sinnieren die beiden und stellen fest, dass es ihnen in dieser Hinsicht im Knast gar nicht so schlecht geht.

Vitus wird aufgrund guter Führung überraschend begnadigt, kann aber mit der neu gewonnenen Freiheit nichts anfangen, weil sie für ihn bedeutet, unter die Fuchtel seiner tyrannischen Ehefrau zu geraten. Für ihn bedeutet die Gefängniszelle im wahrsten Sinne des Wortes „freigesperrt“ zu sein. Er begeht daraufhin sofort eine Straftat und darf so weiterhin den Schutz der Zelle genießen. Gegen Ende kommt der mit Intelligenz wenig gesegnete Vitus also zur Erkenntnis: „Für da oina isch Freiheit a guats Schnitzel mit Kartoffelsalat, für de andere, tun ond lasse könna, was mor mag. Für wieder andere isch’s oifach Ruhe ond zwrieda sei mit dem, was mor hot. Freiheit isch also reladiv. Ond so richtig frei bisch halt doch blos em Knast.“