Kuba trifft auf Großholzleute

Der Südamerikaexperte Rupert Barensteiner präsentiert am Samstag, 17. September, historischen Adlersaals seine Fotoreportage „Kuba von innen gesehen“.Wie der Veranstalter in seiner Presseankündigung berichtet, war der Referent war 1988 erstmals auf Kuba. In seiner digitalen Show lernen die Besucher die meisten Teile der karibischen Insel aus dem Blickwinkel des Allgäuer Fotografen kennen, verspricht die Meldung.

Bei seinen individuell gestalteten Reisen sei es Barensteiner wichtig gewesen, durch Aufenthalte bei kubanischen Familien, hinter die Kulissen des sozialistischen Paradieses zu schauen. Der Kubakenner zeige nicht nur wunderbare Aufnahmen von Land und Leuten von einer Reise noch kurz vor dem Coronaausbruch im Februar 2020, sondern hinterfrage auch das „Paradies“ vor dem Hintergrund seiner gesellschaftlichen und historischen Ausgangslage, heißt es weiter in der Ankündigung.

Die Fotovorführung startet um 19.30 Uhr und kostet 15 Euro Eintritt. Eine Sitzplatzreservierung ist unter der Telefonnummer 07562/975 26 73 möglich. Weitere Informationen gibt es unter www.rupert-barensteiner.de.