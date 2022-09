KSC präsentiert seine Nachwuchsmannschaft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach mehrjähriger Pause gab es beim Kleinhaslacher SC am Samstag, 25. September, wieder einen Spieltag für die kleinsten Nachwuchsspieler der Jahrgänge 2016 und jünger. Und denen braucht wohl keiner mehr erklären, dass das Runde ins Eckige muss, denn bei spannenden Duellen mit jeweils drei Spielern pro Mannschaft konnten die Bambinis ihr ganzes Können zeigen und freuten sich über die Jubelrufe und Anfeuerungen der Zuschauer. Selbst das anfangs schlechte Wetter konnte die kleinen Fußballer nicht davon abhalten, voller Motivation ihr Bestes zu geben. Ausgestattet wie die großen Fußballer, in Trikots zu spielen, erfüllte alle Kinder mit Stolz.

Auch, wenn in dieser Altersklasse noch nicht offiziell gewertet wird, so zählten doch die Kinder fleißig mit, welche Mannschaft wohl führt und welcher Spieler die meisten Tore erzielt hat. Am Ende zählte für alle aber nur, dass die Kinder Spaß hatten und so bekam jedes der Kinder bei der „Siegerehrung“ ein T-Shirt, einen Bambini-Spielerpass und natürlich eine Medaille.

Am Start waren die Mannschaften aus Isny, Rohrdorf, Eglofs, Beuren, Friesenhofen und vom gastgebenden Verein, dem Kleinhaslacher SC.

Letzterer hat sich nach langer Pause neu formiert und bietet immer mittwochs um 17 Uhr Fußballtraining für Bambinis und F-Jugend-Spieler an und hat es nun wieder geschafft, sich in diesen Klassen so gut aufzustellen, dass wieder aktiv an Turnieren teilgenommen werden kann. Besonders das Trainerteam um Rolf und Stefanie Weiß leistet hier einen wichtigen Beitrag zur Jugendförderung und sichert so den Nachwuchs des Kleinhaslacher SC.

Gerne möchte der KSC sich im Bereich der Jugend noch weiter aufstellen und lädt daher interessierte Kinder und Eltern gerne ein, beim Training im Eichenhain in Kleinhaslach mittwochs ab 17 Uhr vorbeizukommen und einfach mal reinzuschnuppern.