„Krokodilsocken“ für Isnyer Kids

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter dem Motto „Was gefällt dir am besten an deinem Kindergarten?“ galt es für alle Kindergartenkinder im Landkreis ein Bild zu malen und an die Kreissparkasse Ravensburg zu schicken.

Die Resonanz war super und viele Bilder wurden ins Rennen geschickt. Alle Kinder haben sich sehr viel Mühe gegeben, es sind tolle Kunstwerke entstanden.

10 Kindergärten hatten Glück, wurden ausgelost und haben jeweils ein Spiel „Krokodilsocken“ von Moskito gewonnen. Unter ihnen der Katholische Kindergarten „St. Georg“ in Isny. Die Kinder hatten gemeinsam eine Collage mit allen Dingen, die ihnen an ihrem Kindergarten so gut gefallen, erstellt. Stellvertretend für die fleißigen Künstler nahm Kindergartenleiterin Miriam Menig den Gewinn entgegen.