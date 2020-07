Krönender Abschluss trotz Corona

Für die diesjährigen Abiturientinnen und Abiturienten am Gymnasium Isny muss es ein seltsames Gefühl gewesen sein, just in jenem Raum ihr Abschlusszeugnis zu erhalten, in dem sie ihre Abiturklausuren geschrieben haben.

Das Kurhaus wurde als Veranstaltungsort gewählt, weil dort die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln problemlos eingehalten werden konnten, heißt es in einem Pressebericht des Gymnasiums. So saßen die Absolventinnen und Absolventen mit ihren Angehörigen in Kleingruppen im Saal verteilt, die anwesenden Lehrkräfte hatten auf separierten Stühlen Platz genommen.

Nach einer kurzen Begrüßung und einigen knappen organisatorischen Hinweisen begann das gut anderthalbstündige Programm mit einem Musikstück für Querflöte und Klavier, vorgetragen von Maren Franz und Phong Nguyen, beide Mitglieder des Musik-Neigungskurses.

Jochen Müller gratulierte anschließend in der traditionellen Schulleiterrede allen Schülerinnen und Schülern zum bestandenen Abitur. Dass es sich um „kein Corona-Abitur“ handele, dass der diesjährige Abschluss vielmehr „völlig vergleichbar mit allen anderen Jahrgängen“ gewesen sei, war ihm wichtig zu betonen. Der erzielte Schnitt von 2,3 bestätige die gute Leistung des Jahrgangs. Mit Worten von Martin Luther King wünschte Müller den Abiturientinnen und Abiturienten Lebensinhalte, an die sie glauben können und die ihnen helfen, eine individuelle Haltung zum Leben zu entwickeln.

In der folgenden Elternrede machte Markus Mettenleiter deutlich, wie wichtig es ist, den eigenen „Standard-Betriebsmodus“ immer wieder zu hinterfragen und aufzubrechen. Dass derart hehre Ideale im Alltag jedoch nicht so ohne Weiteres aufrechtzuerhalten sind und seine Worte von den jungen Erwachsenen leicht als klischeehafte Salbaderei abgetan werden könnten, war Mettenleiter wohlbewusst. Als Gegengewicht empfahl er deshalb eine tüchtige Portion Lebensfreude und Lässigkeit.

Zur Zeugnisübergabe, dem Höhepunkt des Abends, wurden alle Schülerinnen und Schüler namentlich auf die Bühne gebeten. Einzelne erhielten eine besondere Auszeichnung für ihre herausragende Gesamtleistung während der vergangenen beiden Jahre. Nachdem jede der vier Klassen unter Befolgung der Distanzregeln auf der Bühne stand, hatten alle Anwesenden die Gelegenheit, den großen Moment fotografisch festzuhalten. Bei der anschließenden fächerbezogenen Preisverleihung ergab sich eine erfreulich breite Streuung der Ehrungen. So ging etwa der traditionelle Scheffel-Preis an Carmen Rist, während Helen Beltz Auszeichnungen in Mathematik und Physik erhielt. In gebotenem Abstand auf der Bühne positioniert rundeten die Mitglieder des Neigungsfachs Musik den Abend mit zwei Gesangsbeiträgen ab.