Krippenspiel in Bolsternang: von Noah und der Geburt Jesu

Krippenspiele dürfen an Heiligabend in den Kirchen nicht fehlen. In den Familiengottesdiensten am Nachmittag sind nicht die Pfarrer die Hauptpersonen, sondern die Kinder. Sie spielen meistens szenisch die Weihnachtsgeschichte nach, so wie sie im Lukasevangelium erzählt ist. Krippenspiele gibt es jedoch in vielen Variationen. Entweder ganz nah und traditionell an der biblischen Erzählung entlang, oder verfremdet, gesellschaftskritisch oder gar politisch interpretiert.

Sonja Schülein aus Großholzleute schreibt seit einigen Jahren für die Bolsternanger Krippenfeier ein ganz eigenes, angepasst an die Kinder die gerne mitmachen. „Ich will die Kinder mit dem Auswendiglernen nicht plagen und auch die Mamas und die Papas haben im Dezember sowieso genug Stress.“ Sie mache es einfach so, dass einige große Kinder und Ehemann Stefan die Geschichte ablesen und die Kleineren die Sache szenisch nachspielen. „Kein Stress, keine Angst vor dem Hängenbleiben, das ist schon mal für alle das erste Weihnachtgeschenk an Heiligabend“, meint Sonja Schülein.

Sie stellt ihr selbst entworfenes Krippenspiel dieses Jahr hinein in einen großen biblischen Zusammenhang und beginnt mit einem Gespräch von Noah mit seinem Gott. Noah berichtet Gott viele Jahre, nachdem er die Sintflut überlebt hatte, wie es ihm, seiner Familie und den Tieren in der Arche ergangen ist. Und jetzt sei er sehr traurig darüber, dass die Menschen so schnell wieder zurückgefallen seien in ihre alten Bosheiten. Gott sagt Noah im Vertrauen, dass er selbst eingesehen hätte, dass er durch Bestrafung keinen Menschen ändere. Er hätte überlegt: Veränderung zum Guten gäbe es nur durch des Menschen eigenen Wunsch und durch eigene Einsicht.

Gott sagt Noah noch weitere, menschengemachte „Sintfluten“ voraus, sodass zum Beispiel durch die Erderwärmung der Meeresspiegel steigt. Gott sagt aber auch, dass er hoffe, dass es immer wieder Menschen gäbe, die bereit sind, ihr Herz zu öffnen „und dann werden sie mich auch im Kleinsten erkennen.“ Deshalb schicke er ein Kind. „Jene, die in den Worten und Taten dieses Kindes den göttlichen Menschen Jesus erkennen, die werden endlich verstehen!“ An dieser Stelle fährt die Geschichte mit der Krippenszene fort.

In Bolsternang wird gehofft, dass der geschätzte, hochbetagte Pater Werner Vandermeulen auch zum Krippenspiel kommt, sofern es ihm seine Gesundheit erlaubt. Vorsorglich hat er sich aber in Miniaturform – mit Katze auf der Schulter – in der Kirchenkrippe unter die Hirten gemischt.