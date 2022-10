Krippenausstellung im Schloss Neutrauchburg

Endlich ist es wieder soweit. Nach zwei Jahren Pause möchte Thomas Müller aus dem Weitnauer Tal in diesem Jahr wieder weit über 100 Krippen aus eigener Werkstatt im Schloss Neutrauchburg präsentieren.

Wenn es draußen wieder kälter wird und sich so langsam die weihnachtliche Stimmung breit macht – dann wird es wieder Zeit für die alljährliche Krippenausstellung, heißt es in der Pressemitteilung. So werde es langsam zur Tradition, dass die Ausstellung in dem wunderschönen Ambiente im Festsaal Schloss Neutrauchburg stattfindet.

Mit viel Liebe zum Detail fertigt Thomas Müller das ganze Jahr über Weihnachtskrippen und Zubehörteile in seinem Krippenbaukeller an. Hierbei kam bisher eine stattliche Anzahl von Krippen aller Art zusammen. Seine Krippenausstellung umfasst kleine Krippen für drei Zentimeter große Figuren bis hin zu Krippen für eine Figurengröße von 80 Zentimetern. Alle Krippen sind bis ins kleinste Detail ausgearbeitet, ob orientalisch oder im alpenländischen Stil, Bilderkrippen, Krippen mit Adventskalender und vieles mehr. Alle Krippenställe sind Unikate und können in Proportionen und Gestaltung individuell nach ihren Wünschen angefertigt werden.Thomas Müller gibt in der Ausstellung auch allen Besucherinnen und Besuchern Tipps, die gern selbst eine Krippe bauen oder umbauen wollen.

Familie Müller sowie das Team vom Schloss Neutrauchburg freuen sich schon jetzt auf zahlreiche Besucher zur gemeinsamen Einstimmung auf die Adventszeit. Im Restaurant bietet Strudelspezialitäten und musikalische Begleitung, heißt es in der Mitteilung weiter.

Öffnungszeiten der Ausstellung sind am Freitag, 25. November, von 14 bis 18 Uhr und an den Sonntagen, 26. und 27. November, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Eine Spendenbox, deren Inhalt vollständig dem Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach zu Gute kommt, wird im Festsaal des Schlosses aufgestellt sein.

Es gelten die zu diesen Zeitpunkt gültigen Corona Maßnahmen und Regeln, heißt es in der Mitteilung abschließend.