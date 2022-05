Kreative Gartenprojekte für Blumenschau gesucht

Blumengeschmückte Häuser prägen das Bild vom Allgäu. Die Blumenschau in Isny und Argenbühl wird jährlich als Dank für den Beitrag der Gärtner organisiert. Pflanzenfreunde, die mitmachen möchten, können sich für Rosengärten bis Freitag, 10. Juni, anmelden, für Gärten und Balkone bis Freitag, 29. Juli.

Bei der Blumenschau geht es weniger um einen Wettbewerb, sondern darum, Ideen zu präsentieren, sich inspirieren zu lassen und um den Austausch mit anderen Gartenliebhabern, heißt es in einer Pressemitteilung der Isny Marketing GmbH. Der Kreativität seien keine Grenzen gesetzt: Ob Blühflächen als Lebensraum für Insekten, Schulgärten, Kräuterspiralen oder die Entspannungsecke im Garten eines Neubaugebiets. Vor allem möchten die Organisatoren in diesem Jahr junge Familien ansprechen.

Bei der Abschlussveranstaltung am 12. Oktober werden im Kurhaus die Bilder im Rahmen einer Dia-Show gezeigt. Jeder Teilnehmer erhält als Dank ein Blumengeschenk. Bei der Tombola bietet sich außerdem die Chance auf tolle Preise. Gottfried Bischofberger aus Eglofs fotografiert in diesem Jahr an zwei Terminen. Rosengärten werden auf Wunsch ab Montag, 13. Juni, fotografiert, Gärten und Balkone ab dem 1. August.