Kreativ geht es bei „Kultur auf der Decke“ zu

Mit den Sommerferien geht am Sonntag, 12. September, auch die Veranstaltungsreihe „Kultur auf der Decke“ zu Ende. Zum letzten Kinderkulturpicknick kommt das österreichische Ensemble SonusBrass mit seiner aktuellen Produktion „Die Blecharbeiter“. Das finale Kulturpicknick am Abend bestreiten Die WendeJacken aus Kempten mit feinstem Allgäuer Improtheater. Das gibt Daniela Kraus von Isny Marketing in einer Pressemitteilung bekannt.

Musik als gemeinschaftliches Erlebnis von Akteur und Zuhörer: Das interaktive Konzert „Die Blecharbeiter“ präsentieren die fünf mehrfach ausgezeichneten Vollblutmusiker von SonusBrass am letzten Feriensonntag, 11 Uhr (Einlass: 10.15 Uhr), mit österreichischem Charme und einer Prise Unbeschwertheit. Darin treffen fünf Blaumänner, die ihren Job verloren haben, zufällig aufeinander und blicken sorgenvoll in die Zukunft. Aus Langeweile stöbern sie in einem Haufen Blech. Und siehe da – der vermeintliche Schrott tönt, klappert und klopft. Sogar ganze Musikinstrumente lassen sich aus dem Schrotthaufen zusammensetzen. Mithilfe der Zuhörer erklingen erste Töne, bald stellt jeder sein Instrument mit einem Solo vor. Und dann passiert es – plötzlich spielt man zusammen …

Beim letzten Kulturpicknick am Abend mit dem Allgäu-Ensemble Die WendeJacken sind dann Überraschungen Programm. Inspiriert durch die Zurufe des Publikums entstehen einzigartige Theatererlebnisse, die lange im Gedächtnis bleiben. Ob auf dem Mond, im Bergwerk oder Kühlschrank, ob lustig, traurig oder musikalisch – ab 19.30 Uhr (Einlass: 18.45 Uhr) entscheidet das Publikum. Unter vollem Kopf- und Körpereinsatz, schlagfertig, kreativ und äußerst charmant entspinnen sich kleine Szenen und große Geschichten. Allerdings weiß niemand, was am Ende dabei herauskommt – nicht einmal die Darsteller. Nichts ist geprobt, nichts abgesprochen. Alles entsteht spontan: Skurrile Figuren, herzbewegende Momente oder Songs, die es nie wieder zu hören geben wird. Mit den WendeJacken aus Kempten ist einmalige Unterhaltung garantiert.