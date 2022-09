Kostenloser Rad-Check in Isny

Der Landkreis Ravensburg lädt, gemeinsam mit der Initiative Rad-Kultir, am Freitag, 16. September, zu einem öffentlichen Rad-Check nach Isny ein. Interessierte können mit ihrem Fahrrad zwischen 13 und 19 Uhr in die Innenstadt, Wassertorstraße 7, kommen und dort den kostenlosen Service in Anspruch nehmen.

In der mobilen Reparaturwerkstatt können Bürgerinnen und Bürger das eigene Fahrrad von fachkundigen Mechanikern auf Verkehrstauglichkeit überprüfen lassen, teilt das Landratsamt in einer Ankündigung mit. Dabei werden Bremsen, Lichtanlage, Klingel und Reifendruck kontrolliert; kleinere Mängel beheben die Profis direkt vor Ort. Während der Kontrolle gibt es zudem Tipps zu Fahrradwartung und -pflege: Muss die Kette geölt werden? Sind ausreichend Reflektoren vorhanden? Wie wird der Sattel richtig eingestellt?

„Mit der Aktion möchten wir den Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Ravensburg auch im Herbst Lust aufs Radfahren machen“, erklärt Tanja Knäple, Fahrradbeauftragte des Landkreises. „Denn besonders für kurze Wege ist das Fahrrad ein ideales Fortbewegungsmittel, mit dem es sich im Alltag einfach und flexibel unterwegs sein lässt.“