Kostenlos Skifahren mit Radio 7 am Fluckenlift

Vor wenigen Tagen erst hat das Isnyer Arzt-Ehepaar Andrea und Alexander Vesper den Fluckenlift in Maierhöfen nach über zwei Jahren Pause wieder in Betrieb genommen (SZ berichtete). Am Mittwochmorgen folgte nun eine ordentliche Finanz- und PR-Spritze für die Betreiber, von der außerdem die Skifahrer im Allgäu profitieren: Am heutigen Donnerstag fährt der Fluckenlift von 16 bis 19 Uhr im Gratisbetrieb, unten am Lifthäuschen steigt zudem eine Party.

Wie es dazu kommt? Betreiberin Andrea Vesper hatte sich bei der Aktion „Radio 7 zahlt’s“ beworben. Ihr Wunsch: Figuren und eine Rampe für den Skikindergarten sowie Fangzäune und Haltemasten dafür. Als sie nun am Mittwoch um 7 Uhr aus der Lostrommel gezogen wurde, hörte sie glücklicherweise auch Radio und rief beim Sender an, um den Gewinn im Wert von immerhin 5000 Euro „abzuholen“.

Doch damit nicht genug: Von den Verantwortlichen in der Programmgestaltung sei „spontan entschieden“ worden, dass die Vespers nicht nur das gewünschte Equipment, sondern auch eine Party geschenkt bekommen, erzählt DJ Christof Wobst.

„Radio 7“ schlägt mit ihm in Maierhöfen auf und bezahlt die Liftkarten für alle Skifahrer, die ab 16 Uhr aufkreuzen. Wobst legt dazu an der Talstation Partymusik auf und veranstaltet Spiele, die bis in die Dämmerung dauern, weil außer der Reihe auch das Flutlicht am Fluckenlift bis 19 Uhr eingeschaltet bleiben soll.