Kosten des Krankenhausprozesses stehen noch nicht fest

In der Gemeinderatssitzung haben die Fraktionen Bürgermeister Rainer Magenreuter am Montagabend für seinen Einsatz für den Erhalt des Krankenhauses gedankt. Er habe sich „vorbildlich verhalten“, lobte etwa der SPD-Fraktionsvorsitzende Edwin Stöckle.

Magenreuter selbst zeigte sich im Bericht des Bürgermeisters zuvor „natürlich enttäuscht und traurig“, dass nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vor etwas mehr als einer Woche das Isnyer Krankenhaus dauerhaft geschlossen bleibe. Er sei immer im Glauben gewesen, „dass wir juristisch ganz gute Chancen haben“, sagte Magenreuter. Das Vertrauen in die Justiz habe durch die Entscheidungen des Landegerichts, des Oberlandesgerichts und des BGH gelitten.

Es habe sich trotzdem „gelohnt, diesen Kampf zu führen“. Die Kosten, die die Stadt Isny als unterlegene Klägerin zahlen müsse, stünden noch nicht fest. Bisher sei nur eine Rechnung des BGH eingegangen, erklärte Magenreuter.

Stöckle bedankte sich beim Bürgermeister „ausdrücklich“ für seinen Einsatz um den Erhalt des Krankenhauses. Es sei „der richtige Weg“ gewesen, bis zuletzt zu gegen die Schließung zu klagen.

FW-Stadträtin Sibylle Lenz schloss sich Stöckles Worten an: „Sonst hätten wir uns ewig gefragt, ob wir genug getan haben.“ Der Gemeinderat sei in all der Zeit durch den Bürgermeister immer gut informiert gewesen. „Wir haben alle Entscheidungen gemeinsam getroffen“, betonte Lenz – und sprach damit wohl stellvertretend für ihrer Ratskollegen.