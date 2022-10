Konzerte in Isny und Wangen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Chorgemeinschaft Isny mit ihrem Leiter Berthold Büchele hatte, anknüpfend an die Tradition der vergangenen Jahre ihr neues Programm in der Nikolaikirche Isny und der St. Ulrichskirche Wangen zur Aufführung gebracht: Der Schwerpunkt lag in diesem Jahr auf unbekannten Kostbarkeiten der deutschen und französischen Romantik.

Sehr zart gesungen und hochkonzentriert die Spannung haltend, erklang zu Beginn das „Locus iste“ von Anton Bruckner. Mit drei Werken war Charles Gounod vertreten: Im ersten, „O salutaris hostia“, gestaltete Annika Goergens Ruhe ausstrahlend ihre Altpartie. In bewährter Manier sorgte ein regionales Kammerochester für den klanglich ausgewogenen, wohl-intonierten instrumentalen Part. Solistisch besetzt und zugleich atmosphärisch dicht gelang das Prélude zum Oratorium „Redemption“ von César Franck. Es folgte Gounods zweites „Wort“ aus seiner Komposition „Sieben Worte des Erlösers“. Hier agiert der Chor ganz allein, a capella. Höchst sensibel reagierten die Stimmen auf das umsichtige Dirigat ihres Chorleiters. - Entrückt und geradezu sphärisch komponierte Jules Massenet den Engelschor aus seinem Oratorium „La vierge“.

Robert Schumanns „Tota pulchra es“ entstammt einer eher unbekannten Messe des Tondichters. Über einem Streichquintett-Satz schwebte rein und klar der Sopran von Heike Heilmann. - Gänzlich unbekannt war eine Komposition von Louis Spohr, die Berthold Büchele vor einiger Zeit ausgegraben hat: „Selig sind die Toten“, aus dessen Oratorium „Die letzten Dinge“. Wunderbar harmonierten hier, als Soloquartett, Heike Heilmann (Sopran), Annika Goergens (Alt), Markus Kimmich (Tenor) und Hermann Locher (Bass).

Höhepunkt der Darbietungen war ein drittes Werk von Charles Gounod: Teile seines Oratoriums „Mors et vita“. Der Chor wuchs über sich hinaus, das gesamte Ensemble musizierte mitreißend und sorgte für Gänsehautmomente. Ausblick: Für 2023 ist die Aufführung des ganzen Werks geplant.

Als Zugabe, von allen gemeinsam gespielt und gesungen: Felix Mendelssohn-Bartholdy, „Da nobis pacem“. Berthold Büchele las die hier vertonten Worte Martin Luthers separat vor: „Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott zu unsern Zeiten. Es ist ja doch kein andrer nicht, der für uns könnte streiten...“