Konzert zeigt „Wege in die Romantik“

Ein Konzert mit berühmten Werken aus der Zeit des Übergangs von der Klassik in die Epoche der Romantik spielt das Collegium Instrumentale Stuttgart am Samstag, 3. September, um 20 Uhr in der Nikolaikirche in Isny. Auf dem Programm stehen unter anderem die Egmont-Ouvertüre von Ludwig van Beethoven, das glanzvolle g-moll-Violinkonzert von Max Bruch und die Symphonie Nr. 8 G-Dur von Antonín Dvořak. Dirigent ist Albrecht Schmid, heißt es in einer Vorschau.

Das Programm eröffnet mit der „Egmont-Ouvertüre“ von Ludwig van Beethoven. In diesem ersten Teil seiner Schauspielmusik zu Goethes Drama entfaltet Beethoven aus dem monumentalen Forte-Anfang alle Facetten des großen, spätklassischen Orchesterklangs. Die hinreißenden Bläsersoli und der Aufstieg aus schattenhaften Urgründen lassen bereits an Wagner denken.

Der Hamburger Geiger Gustav Frielinghaus ist Solist in Max Bruchs Violinkonzert g-moll. Die Musikwelt rechnet das brillante, melodienfreudige Werk zu den wichtigsten romantischen Solokonzerten; es enthält alles, was sich ein Geiger wünschen kann: Ausschweifende, klangschöne Passagen, Virtuosität und reizvolle Wechsel mit dem Orchester. Berühmt wurde vor allem der innige Mittelsatz, eine Adagio-Romanze voller liedhaft-schwärmerischer Einfälle.

Mit der auch als „Englische“ geläufigen Symphonie Nr. 8 G-Dur von Antonín Dvořak ist schließlich das Zentrum der Romantik erreicht. Das optimistische Werk entstand bei einem Aufenthalt in Dvořaks böhmischer Sommerresidenz. Nach seiner grüblerischen, etwas düsteren „Siebten“ wollte Dvořak ein „von meinen anderen Symphonien verschiedenes Werk“ schaffen – ein Vorhaben, das fraglos von Erfolg gekrönt wurde. Zu ihrem Beinamen „Englische“ kam die Symphonie nach einer Aufführung in Cambridge: Dvořak, der mit den „Slawischen Tänzen“ zu internationalem Rum gelangt war, ergriff die Gelegenheit, seinen mürrischen und geizigen Verleger Simrock selbstbewusst in die Schranken zu weisen, und verkaufte die Rechte der neuen Symphonie an den aufstrebenden Londoner Verleger Novello – für diesen ein wirklich glänzendes Geschäft.

Karten zu 18 Euro (ermäßigt zwölf Euro) sind ab 19 Uhr an der Abendkasse erhältlich.