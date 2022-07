Konzert mit Querflöte und Klavier

Die beiden Musikerinnen Alisa Heutmann (Querflöte) und Katharina Kegler (Klavier) geben am Mittwoch, 20. Juli, um 19.30 Uhr ein Konzert im Refektorium des Isnyer Schlosses. Zu hören gibt es laut Ankündigung Stücke für Querflöte und Klavier Duo von den Komponisten Henri Dutilleux, Frank Martín, Bohuslav Martinu, Sergei Prokofiev und André Jolivet.

Das Konzert findet unter dem Titel „Komponisten der Krise – Werke für Flöte und Klavier aus der Zeit zwischen 1939 und 1945" statt. das Projekt ist geboren aus einem Antrag für das Stipendienprogramm zur Förderung künstlerischer Praxis im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (Land Baden-Württemberg).

Es ist eine Kooperation zwischen Ost und West Baden-Württemberg, mit Katharina Kegler in Freiburg im Breisgau und Alisa Heutmann in Isny im Allgäu. Die zwei kennen sich als Künstler seitdem die gebürtige Neuseeländerin und heutige Isnyerin Alisa Heutmann einen DAAD-Stipendium bekommen hat, um in Freiburg an der Musikhochschule zu studieren. Dort Arbeitete Katharina Kegler als sehr engagierte Korrepetitorin.

Werke aus der Zeit zwischen 1939 und 1945

Die Werke aus der Zeit zwischen 1939 und 1945 haben die beiden sich laut Pressemitteilung auch ausgesucht, da diese Werke oft dunkel und voller bedrohlichen Rhythmen seien, aber dabei „doch mal eine Blume zwischen den kalten dunklen Steinen“ es wagt, sich in die Höhe zu strecken. Das passe gut in die heutige Zeit, in der nach dem Kampf gegen Corona, einem Feind der Zusammenkunft und Kultur, wieder ein Krieg begonnen hat. Dazu komme, dass in dieser Zeit die spannendsten Werke für die Querflöte geschrieben worden seien.

Beide Musikerinnen waren nach ihrem Studium unter anderem in renommierten Orchestern aktiv. Kegler hat als Solistin, Kammermusik- und Liedpartnerin mit namhaften Künstlern wie Martin Spangenberg, Mario Caroli, Dashon Burton und Petra Müllejans zusammengearbeitet. Heutmann spielte, bevor sie für der Liebe wegen nach Isny zog, regelmäßig mit dem New Zealand Symphony Orchestra und in der Australischen Oper.