Konzert aus vollem Herzen

Die Besucher hatten laut Pressebericht eine Gänsehaut, als sich die vielen kleinen und großen Musikschüler der Musikschule Mulach, begleitet vom Gesang der Band Milor, aus allen Ecken in St. Nikolai zu einem einzigen, strahlenden Stern versammelten: Mit der einfühlsamen Weihnachtsmusik von Detlev Jöcker umrahmten „Milor and Kids“ die rührende Geschichte „Der Weihnachtsstern“.

Die eindrücklich und voller Freude vorgetragenen Lieder hätten für herzerwärmende Weihnachtsstimmung in der andächtigen Kulisse der vollen Nikolaikirche gesorgt.

In fast jedem Programmpunkt der diesjährigen Aufführung sei wieder die Kirchenorgel zu hören gewesen, die „Königin unter den Instrumenten“, und in vollem klanglichen Umfang hätten sich die Schüler in die Herzen der Zuhörer gespielt.

Für die Gestaltung des Programms sei fleißig geübt worden, und am Schluss seien alle Mitwirkenden vom Weihnachtsmann persönlich mit einem Geschenk für ihren Einsatz belohnt worden.

„Es war ein gelungener, gefühlvoller und abwechslungsreicher Nachmittag“, sagte ein Besucher nach dem Konzert. „Man merkte bei jedem Programmpunkt, mit wie viel Herzblut die Lehrkräfte der Musikschule Mulach ihre Schüler unterrichten und dadurch alle gemeinsam eine fröhliche und anspruchsvolle Aufführung auf die Beine stellten.“