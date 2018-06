Kontroverse Debatte um den Haushalt

Gegen sechs Stimmen aus der SPD-Fraktion ist der Haushalt 2015 der Stadt Isny im Gemeinderat am Montagabend beschlossen worden. FW und SPD (sieben beziehungsweise sechs Stimmen) setzten sich mit ihrem Wunsch durch, die Steuererhöhungen für dieses Jahr noch auszusetzen. Dem Beschluss voraus ging eine hitzige Debatte.

Für den neutralen Beobachter hatte die abschließende Haushaltsdebatte im großen Sitzungssaal hohen Unterhaltungswert. Verbissen wurde über politische Überzeugungen gestritten, hin und her wogten die Argumente und Wortbeiträge zwischen den drei Fraktionen. Den einzelnen Stadträten war anzumerken, dass es bei diesem Tagesordnungspunkt nicht um irgendeinen Unterpunkt geht, sondern um die wichtigste Entscheidung des Jahres.

Der Diskussion voraus ging der Vortrag des Stadtkämmerers Werner Sing und der Praktikantin Christina Kelnhofer, die anhand einiger Folien noch einmal die Eckpunkte des von der Stadt vorgeschlagenen Haushaltsentwurfs vorstellten. Es sei am vergangenen Freitag beschlossen worden, eine sogenannte Strukturkommission mit jeweils zwei Mitgliedern aus allen Fraktionen zu gründen, erklärte Sing, die als Arbeitskreis die Ausgaben im Haushalt rund um das Jahr beleuchten sollten.

SPD hält Steuererhöhungen für unbedingt notwendig

Ursprünglich vorgesehene Steuererhöhungen waren in dem vorgestellten Haushaltsentwurf nicht mehr enthalten. Diese seien in diesem Jahr „nicht notwendig“, erklärte Bürgermeister Rainer Magenreuter.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Edwin Stöckle reagierte in seiner Haushaltsrede mehr als verwundert und mit Unverständnis, ob dieser Veränderung: „Erst wird uns von der Verwaltung ein schwieriger Haushaltsentwurf vorgestellt, der ohne Steuererhöhungen nicht auskommt und jetzt wird ohne irgendeinen Beschluss ein gebundenes Werk mit marginalen Veränderungen ohne Steuererhöhungen auf den Tisch gelegt.“ Angesichts der „riesigen Herausforderungen“ sei das „fast schon verantwortungslos“, sagte Stöckle. Ihm pflichteten mehrere Fraktionskollegen bei, die außer Reiner Pscheidl zum Schluss gegen den Haushaltsentwurf stimmten.

Der FW-Fraktionsvorsitzende Gebhard Mayer dagegen verwies in seiner Haushaltsrede darauf, dass seine Fraktion sich nach intensiver Diskussion und einer Analyse von Markus Immler und Rainer Leuchtle dazu entschlossen hätten, sich gegen Steuererhöhungen auszusprechen. Immler hatte dazu eine Erhebung vorgelegt, die die zurückliegenden zwei Jahrzehnte in Isny erfasste und verdeutlichte, dass sich Steuererhöhungen langfristig nicht rechnen würden. Gleichzeitig nahm Mayer sich und die Fraktion in die Pflicht, „Verantwortung zu übernehmen“ und nach Einsparmöglichkeiten zu suchen. Es müsse „jedes Budget“ überprüft und „finanztechnisch optimiert werden“, forderte Mayer. Ziel sei es, im Verwaltungshaushalt die Ausgaben um 3,9 Prozent zu reduzieren – also etwa 480000 Euro.

Dieser Forderung pflichtete die CDU-Fraktion in Person von Alexander Fürst von Quadt bei. Insgesamt sei der Haushaltsentwurf straff und in weiten Teilen ausgewogen, die Stadt könne ihre kommunalen Aufgaben wahrnehmen und erfüllen. Über das Volumen des Verwaltungshaushalts sei aber auch die CDU nicht glücklich, sagte Quadt. Deshalb seien Einsparungen notwendig, die „Optimierung der Prozesse“ solle vorangetrieben worden.

Kämmerer Sing entgegnete, dass die Ausgaben laut Vorschrift nur um bis zu einem Prozent gekürzt werden dürften. In bestimmten Bereichen könne außerdem nicht eingespart werden. „Jeder muss seinen Beitrag leisten“, warb Sing sogar indirekt für die von der SPD befürworteten Steuererhöhungen.

Nach einer kurzen Sitzungsunterbrechung, in der sich die Fraktionen berieten, blieben SPD, FW und CDU bei ihren Standpunkten. Der Antrag auf Steuererhöhungen wurde mehrheitlich abgelehnt (6:13 Stimmen, Magenreuter enthielt sich), dem Haushaltsentwurf mit der Ergänzung, zeitnah nach Einsparmöglichkeiten in der Strukturkommission zu suchen, wurde dagegen mit 14:6Stimmen zugestimmt.