Konrad Prinz feiert Priesterjubiläum

Genau am 60. Jahrestag seiner Priesterweihe, am Freitag, 15. März, hat Pfarrer Konrad Prinz (85) in der St. Ursula-Kapelle im Haus St. Elisabeth zusammen mit der Hausgemeinde in großer Dankbarkeit eine schlichte heilige Messe gehalten – genauso, wie es seinem menschlichen Wesen entspricht.

In Liedern, Lesungen und Gebeten wurde deutlich, was diesem Pfarrer lebenslang wichtig war: „Gott und Vater, du hast mich dazu berufen, am ewigen Priestertum Jesu Christi teilzuhaben, und hast mich aus reiner Gnade zum Dienst deiner Kirche bestellt. Mache mich zu einem eifrigen und gütigen Verkündiger deiner Frohen Botschaft und zu einem treuen Spender deiner Geheimnisse.“

Dieses Gebet sei ihm an jedem Jahrestag seiner Weihe ein Herzensanliegen gewesen, sagte Pfarrer Prinz am Tag seines diamantenen Priesterjubiläums. Pfarrer Edgar Jans und Kirchenpfleger Frank Höfle überbrachten dem Jubilar mit Blumen und einem Geschenkkorb den Dank der gesamten Seelsorgeeinheit Isny dafür, dass er trotz des hohen Alters immer noch Dienste in den Seniorenheimen übernimmt.

Am Sonntag zelebrierte der Pfarrer in seiner ursprünglichen Heimatpfarrei Argenbühl-Enkenhofen sein Priesterjubiläum mit einer Messe für und mit den Gemeindegliedern aus den Orten der heimatlichen Region, in denen er wieder ab dem Jahr 1995 tätig war.

Konrad Prinz wurde in Gottrazhofen geboren und wuchs in einem streng katholischen Elternhaus mit vier weiteren Geschwistern auf. „Meine Berufung zum Priester hat mir Gott schon in meiner Kindheit ins Herz gelegt“, ist er bis heute überzeugt. Nach der Schule habe ihm ein emeritierter Theologieprofessor Privatunterricht in Latein gegeben, dann sei er als Studienanwärter ins Knabenheim nach Rottenburg aufgenommen worden – mit Abiturabschluss.

Nach dem Studium in Tübingen und München am 15. März 1959 also die Priesterweihe in Leutkirch in St. Martin. Diese Weihe, so erzählt Prinz, sei für ihn „eine Übergabe an Christus in besonderer Weise“ gewesen, nämlich zum Dienst am Altar, wo das Geheimnis des Glaubens in der Wandlung von Brot und Wein zum real gegenwärtigen Christus vollzogen wird.

Freude am Gottesdienst nie verloren

Die Freude am Gottesdienst habe er zeitlebens nie verloren, Stationen waren Tuttlingen, Burgrieden, Albstadt, Wurmlingen, Fluorn, Isny-Beuren und als Pensionär mit Wohnsitz in Hinznang half er noch in vielen Gemeinden ringsum aus. Lebenslang hat ihn seine Schwester Dora als Haushälterin begleitet, bis zu ihrem Tod vor wenigen Jahren. Danach musste sich Prinz fast zwangsläufig dem betreuten Wohnen in Isny anschließen.

Manches sei ihm als Pfarrer allerdings auch schwer gefallen, erzählt er, etwa der Religionsunterricht in höheren Klassen. Oder die zunehmende Säkularisierung: Die „Entkirchlichung“ der Gesellschaft betrachtet er mit Sorge, dass Kirchenmitglieder zwar den Empfang der Sakramente erwarten, aber innerlich nicht mehr beteiligt sind, nennt der erfahrene Pfarrer konkret.

Sorge bereite ihm außerdem, dass kirchliche Traditionen immer weniger gelebt und kaum mehr an die nächste Generation weitergegeben würden, sodass die Jugend sich immer weiter vom Glauben entfernt. In allen Anfechtungen halte er sich jedoch an die sogenannten „Seligpreisungen“ von Jesus: „Glückselig sind diejenigen, die wissen, dass sie vor Gott bedürftig sind. Glücklich auch die, die an der Welt leiden, denn sie werden getröstet werden.“