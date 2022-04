Konflikt in Isnyer Bar

In den frühen Morgenstunden des Ostermontags kam es kurz nach 2.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung im Innenbereich einer Bar am Isnyer Marktplatz. Vermutlich eskalierte ein zuvor stattgefundenes Streitgespräch zwischen einem 23- und einem 25-jährigen Gast, berichtet die Polizei. Offensichtlich wurde dabei einer der Beteiligten gegen die Bar gestoßen und zog sich dabei Kopfverletzungen zu. Zeugen des Vorfalls oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wangen, Telefon 07522 / 9840, in Verbindung zu setzen.