Kompletter Zigarettenautomat gestohlen

Einen kompletten Zigarettenautomaten haben bislang Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag aus einer Gaststätte in der Hauptstraße in Großholzleute gestohlen. Das teilt die Polizei mit.

Die Diebe verschafften sich der Spurenlage zufolge mutmaßlich mit einem Zweitschlüssel Zugang zum Vorraum des Lokals und luden den Automaten in ein Fahrzeug ein. Spaziergänger fanden den aufgebrochenen Verkaufsautomaten am Samstagvormittag auf einem nahegelegenen Wanderparkplatz. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Isny unter Telefon 07562/976550 zu melden.