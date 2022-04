Kommunalpolitischer Stadtrundgang der Isnyer Grünen am 22. April

Das Isny Oval, also die durch den Verlauf der Stadtmauer markierte Zone rund um Isnys Innenstadt, hat noch viel schlummerndes Potenzial, um als einzigartiger öffentlicher Raum wahrnehmbar und genutzt zu werden. Das teilen die Isnyer Grünen mit und wollen ihm bei einem kommunalpolitischen Stadtrundgang am Freitag, 22. April, auf die Spur kommen. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind hierzu eingeladen. Start ist um 16 Uhr an der Appretur, der Rundgang wird etwa zweieinhalb Stunden dauern

Als Geprächspartner werden Oswald Längst und Wolfgang Richard vom Arbeitskreis Isny Oval sowie Moritz Halder, der seine Architektur-Masterarbeit diesem Thema gewidmet und dabei spannende Gestaltungsideen ausgearbeitet hat, dabei sein. Im Mittelpunkt soll die Frage stehen, wie den bisher eher unbeachteten Orten urbanes Leben eingehaucht werden könne. Auch auf bereits bereits realisierte Projekte rund ums Isny Oval wird eingegangen.