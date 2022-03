In den Räumen der neu entstandenen Kulturwerkstatt im Schloss wird das Kulturforum Isny e. V. in den Ferienzeiten und darüber hinaus, Workshops im Bereich Kunst, Buchdruck, Improvisationstheater und ein Mitmachkonzert anbieten, wie einer Pressemitteilug zu entnehmen ist.

Lust auf Kunst und Kultur wecken und das schon bei den Kindern und Jugendlichen – dieses Ziel verfolgt das Kursprogramm in der Kulturwerkstatt im Schloss. Die Räumlichkeiten wurden im Zuge des Projekts „Schloss Isny 2022“ in eine kleine Kulturwerkstatt mit Küche, Werkbänken und Arbeitsplätzen umgebaut, wie weiter der Miteilung zu entnehmen ist. Die offizielle Nutzung der Räume ist ab Mitte 2023 geplant. Das Kulturforum Isny e. V. sah die Chance, als Versuchsreihe einige Workshopangebote für die Oster-, Pfingst- und Sommerferien in einem Kinder- und Jugendprogramm zu bündeln. Herausgekommen ist unter dem Titel „Kommen. Schaffen. Ausprobieren. Kulturwerkstatt im Schloss“ ein genreübergreifendes Angebot für Kinder von sechs bis 17 Jahren.

Ob aktiv an der Druckerpresse, kreativ beim Zeichnen oder Malen, bei Spiel und Spaß auf der Bühne, das Angebot ermöglicht kulturelle Teilhabe für Kinder und Jugendliche. Das Workshopprogramm knüpft an viele Kulturangebote in Isny an und bietet auch der jüngeren Zielgruppe einen Zugang zu den Ausstellungen in den Städtischen Galerien im Schloss und Turm, dem Programm rundum das Jubiläumsjahrs von Otl Aicher oder der Kammermusikreihe Klavier Plus.

Die Kursangebote im Überblick: Buchdruckwerkstatt für Kinder: 19. bis 22. April. Workshop zur Ausstellung „Andreas Kuhnlein. Spuren des Menschseins“: 8. Juni. Auf die Bühne, fertig los! Improtheater Kurs: 9. bis 11. Juni. Otl Aicher im Prozess – Siebdruckwerkstatt: 22. bis 23. Juli und 25. bis 26. August. Zeichenkurs mit Werner Kimmerle: 22. bis 23. August. Kindermitmachkonzert mit dem Ensemble farbton: 11. September.

Anmeldungen sind ab 1. April möglich, nähere Informationen unter www.isny.de/kulturwerkstatt. Für Fragen steht das Büro für Kultur zur Verfügung unter Telefon 07562 / 999 90 65 oder E-Mail: kultur@isny-marketing.de.