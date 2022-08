Kolpingfamilie Isny dankt für Kleiderspenden

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum dritten mal in diesem Jahr, konnte ein LKW aus Rumänien mit rund 450 Kartons mit Kleidung aller Art, Bettwäsche, Schuhe, Rollatoren, Kinderwagen, medizinische Hilfsgüter aus Kempten, sowie zehn große Lebensmittelpakete vom Kindergarten in Waltenhofen, vom Zwischenlagerhof Halder verladen werden. Im Namen der Empfänger dankt die Kolpingsfamilie den vielen Spendern der verschiedenen Hilfsgüter, der Firma DRIVE für die Kartonspenden, den Helfern beim Verladen, sowie für die Spenden zur Deckung der Transportkosten.

Diese Spenden gingen diesmal zu Caritas in Lipova, Rumänien. Dort wird alles sortiert und nur was in der Ukraine gebraucht wird geht dort hin. Die Osteuropahilfe hat eine Lizens, mit LKWs in die Ukraine zu fahren, weil sie dort eigene soziale Einrichtungen unterhält. Die anderen Spenden gehen in die Ausgabestellen der Kirchen, Malteser, Caritas und Rotes Kreuz in Rumänien. Die Bedürftigen erhalten die Hilfe unentgeltlich. Es darf nichts verkauft werden.