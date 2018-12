Kolping-Nikoläuse bedanken sich

Die drei Nikoläuse mit Knecht Ruprecht der Isyner Kolpingsfamilie – zwei davon im Bild, wobei nicht verraten werden soll, wer sich hinter den Bärten verbirgt – durften auf Einladung in 27 Isnyer Familien und in zwei Kindergärten Freude und Ermahnungen tragen sowie sowie das Leben und Wirken des heiligen Bischofs Nikolaus von Myra näherbringen. Auch in einem Altenheim freuten sich die Bewohner, da bei einigen noch die Erinnerungen an den Nikolausbesuch in ihrer eigenen Kindheit lebendig wurden. Die Nikoläuse bedanken sich herzlich für die gute Aufnahme und die Spenden, die der Osteuropahilfe zukommen, schreibt die Kolpingfamilie in einer Mitteilung.