Kolloquium bestanden

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Schülerinnen und Schüler der Berufsfachschule für Altenpflege, in Isny am Institut für Soziale Berufe, Ravensburg haben ihr Abschlusskolloquium (Fachgespräch) im Wahlpflichtfach mit Erfolg bestanden. Über einen Zeitraum von zwei Jahren haben sie sich mit Themen der Religiösen Begleitung alter Menschen, Spiritualität oder Ethischen Fragen in der Pflege auseinandergesetzt und hierzu ein Praxisprojekt durchgeführt. Die Vorsitzenden der Kommissionen Ralf Nassal, Schuldekan in Ravensburg und Thomas Ebel, Schulleiter waren mit der gezeigten Qualität der Schülerprojekte sehr zufrieden und bestätigten den Schülern großes Engagement bei der Umsetzung ihrer Projekte.