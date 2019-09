Knipser vom Dienst

109 Tore und 45 Torvorlagen in 125 Einsätzen: so lautet die eindrucksvolle Bilanz von Angreifer David Berg aus den vergangenen sechs Spielzeiten für den SV Bergatreute, den SV Mochenwangen und seit 2017 den FC Isny. Beim 7:0-Kantersieg des Bezirksligaabsteigers in dessen Auftaktmatch in der Fußball-Kreisliga A III vergangenen Sonntag, fügte der Stürmer seinem Konto weitere drei Treffer und zwei Vorlagen hinzu und schoss Vizemeister Türk SV Wangen fast im Alleingang ab.

Am 1. Spieltag wieder drei Treffer

Beim Führungstor versenkte der Kreisliga-Bomber Berg eine flache Hereingabe von Neuzugang Jonas Schmuck. Vor dem zweiten und vierten Isnyer Treffer setzte er sich auf der linken Außenbahn durch, behielt die Übersicht und bediente die in der Mitte völlig alleingelassenen Mitspieler Schmuck und Ümit Avsar. Beim 5:0 ließ der Linksfuß die gegnerische Abwehr einfach stehen. Seinen dritten Treffer zum Endstand markierte Berg, indem er nach einem Zuspiel von Avsar kühlen Kopf bewahrte und den Ball über den herausstürzenden Türk-SV-Torhüter Thomas Schröpfer lupfte. „Er ist ein eminent wichtiger Spieler, in der A-Klasse überragend und schwer zu stoppen“, charakterisierte FCI-Trainer Simon Stiller den Mann des Spiels.

Wie wichtig Berg für den FC Isny ist, zeigt die vergangene Bezirksliga-Saison: Sieben von elf FCI-Treffern gingen auf Bergs Konto, ehe er sich am siebten Spieltag in Kehlen schwer verletzte. Wegen eines gerissenen Syndesmosebands musste er gut drei Monate pausieren und verpasste die restlichen Spiele bis zur Winterpause. In der Rückrunde reichte es aufgrund fehlender Physis und der nach wie vor vorhandenen Schmerzen im Fuß nur zu zwei Einsätzen über 90 Minuten sowie zu mehreren Kurzeinsätzen. „Das war unser großes Manko, dass wir vorne keinen echten Stürmer hatten“, beschreibt Stiller rückblickend die mit Bergs Verletzung einhergehende Problematik. Ohne Torjäger belegte der langjährige Landesligist am Ende mit nur 17 Punkten aus 32 Spielen den letzten Tabellenplatz und musste den bitteren Gang in die Kreisliga antreten.

„Noch nicht bei 100 Prozent“

Die Vorbereitung auf die nun gestartete Saison konnte Berg vollständig absolvieren. „Ich habe so gut mitgezogen, wie es möglich war mit meinem Fuß“, sagt Berg, und präzisiert: „Das ging soweit ganz gut.“ Folgende Aussage des Torjägers dürfte der Konkurrenz angesichts seiner am Sonntag gezeigten Leistung durchaus Anlass zur Beunruhigung bieten: „Ich habe mir als Ziel vorgenommen, jetzt wieder voll anzugreifen, bin aber leider noch nicht bei 100 Prozent. Ich hoffe, das wird die nächsten Wochen.“

Den Kantersieg gegen einen Kontrahenten, der personell und körperlich nicht auf der Höhe war, weiß Berg einzuordnen. „Die Mannschaft hat es heute sehr gutgemacht, jeder Einzelne kann stolz auf sich sein, aber das ist jetzt nicht der Maßstab, das war das erste Spiel. Wir müssen jetzt Woche für Woche weiterarbeiten, damit wir weiterhin so erfolgreich sind.“