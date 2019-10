Kluge Köpfe machen sich schlau

Zahlreiche junge Leute aus der Region und vielfach auch ihre Eltern haben den Informationstag der Naturwissenschaftlich-Technischen Akademie (NTA) in Isny genutzt, um sich über die dort angebotenen Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren. Zu den Assistenten-Lehrgängen informierten an verschiedenen Infoständen die Dozenten. Im Fachbereich Chemie (CTA) war es Jürgen Novarra, in Pharmazie (PTA) Claudia Rothermel und Kirsten Hagel, über die Biotechnologie (BioTA) sprach Heinrich Wiesinger, Xiaolin Zhou stellte die Informatik (ITA) vor.

Die Interessenten wurden herzlich empfangen von Selma Helber, Mitarbeiterin in Verwaltung und Bibliothek, zumal so mancher Jugendliche noch unschlüssig war, wenig konkrete Berufsvorstellungen mitbrachte und in mehrere Fachgebiete hineinschnuppern wollte. Andere hatten schon konkretere Wünsche und wollten sich umfassend informieren und sich ihrer Vorstellungen vergewissern. „Von unserer Seite wollen wir Anstöße geben und vielleicht etwas dazu beitragen, damit die jungen Leute zu einer fundierten, persönlichen Entscheidung finden. Der junge Mensch soll am Infotag Klarheit bekommen über die Möglichkeiten des NTA-Angebots und über berufliche Perspektiven“, beschrieb Jürgen Novarra die grundsätzliche Absicht am vergangenen Samstag.

Helber ergänzte, dass Interessenten in zwei Ausbildungsgängen die Möglichkeit hätten, die Schulgebühr über die ganze Ausbildungszeit an der NTA zu sparen: im Berufsbild zum Assistenten der Informations- und Kommunikationstechnik (ITA) und zum chemisch-technischen Assistenten (CTA). Diese Sonderkonditionen würden aufgrund des hohen Bedarfs an Fachkräften für die Anfänger mit Ausbildungsbeginn am 14. September 2020 gelten.

Außerdem biete die NTA einen Vorbereitungskurs zur Berufsfindung an, in dem naturwissenschaftliche Grundlagen in Theorie und Praxis vermittelt würden. Dieses Angebot helfe Schulabgängern, eventuelle Lücken zu schließen, sei aber auch eine Möglichkeit und Chance Interessenten, deren Schulzeit schon länger zurückliegt, um ihnen einen erfolgreichen Beginn und Abschluss der Ausbildung zu ermöglichen. Auch biete die NTA neben der zweijährigen Ausbildung zum technischen Assistenten (die PTA-Ausbildung erstreckt sich auf zweieinhalb Jahre) die Option, gleichzeitig die Fachhochschulreife zu erwerben.

Viele Jugendlichen wollten wissen, wo sie nach Abschluss ihrer Ausbildung Arbeit finden könnten. Für die CTA wären dies Forschung, Entwicklung und Produktion in allen Sparten der chemischen und pharmazeutischen Industrie, in der Lebensmittelherstellung, Kosmetik und in Umweltlaboratorien.

PTA sind gefragt in Apotheken, der pharmazeutischen Industrie, bei Großhandlungen, Krankenkassen und in Gesundheitsbehörden. Für die BioTA stehen die Türen offen in der industriellen Forschung, in wissenschaftlichen Einrichtungen, Entwicklung und Produktion in Industrielaboren. Die Informatik-Assistenten schließlich arbeiten in der System- und Netzwerk-Administration, in der Kundenberatung, im Web-Design und Entwicklung.

Helber machte die Interessenten auch darauf aufmerksam, dass in unserer „kleinen Stadt mit großem Flair“ Wohnmöglichkeiten in den NTA-Wohnheimen zur Verfügung stehen, die Zimmervergabe erfolge nach Datum der Anmeldung.